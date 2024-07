Спектакли, выставка и цирк: как проходит фестиваль «Театральный бульвар»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице открылся фестиваль «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве». Он продлится до 11 августа. Для москвичей и гостей города подготовили более 100 постановок, в которых задействованы свыше тысячи актеров.

На Сретенском бульваре открылась выставка Российского института театрального искусства — ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. До 11 августа там можно узнать о том, как создаются театральный костюм и сценические макеты. Кроме того, здесь ежедневно «Квартеатр» показывает документальные спектакли из серии «Прожито на бульварах».

На Страстном бульваре гостей ждет мастерская семейного театра «Клумба из тумбы». На площадке также работает иммерсивная лаборатория «Эскизы в пространстве». Кроме того, каждую пятницу здесь можно принять участие в иммерсивном действе театра «Импресарио» Федора Елютина.

На Чистопрудном бульваре открылся экспериментальный театр. Там можно поучаствовать в театральных мастерских творческой лаборатории «Пух и Прах» Сергея Быстрова, мастерской «Щукины дети» театра-студии «Культрас» и мастерской Федора Левина. А еще ежедневно здесь можно присоединиться к творческим дискуссиям и экпериментам «Контекст-клуба».

Кроме этого, 16 июля в 19:00 на этой площадке состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко. 20 июля в 14:00 покажут спектакль Театра на Юго-Западе «Демон», а в 17:00 проведут мастер-класс «Зажги речь» артистов экспериментально-театрального центра новой драмы «Практика».

Цветной бульвар — пространство цирка. Ежедневно с 17:00 до 20:00 здесь можно увидеть выступления цирковых артистов, уличных театральных коллективов, клоунов и мимов. А 21 июля свой спектакль представит театр «Уголок дедушки Дурова». Начало в 17:00.

На Тверском бульваре начиная с 16 июля с 17:00 до 20:00 по будням и с 17:00 до 21:00 по выходным можно услышать хиты классической и советской оперетты. Кроме того, на этой площадке пройдут танцевальные мастер-классы, которые проведет солистка балета Московского театра оперетта Евгения Тюминкина.

На Пушкинской площади в выходные откроется музыкальная сцена, где для зрителей выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. 20 июля в 17:00 здесь покажут музыкально-поэтическую постановку «Шесть чувств». А в 19:30 состоится концерт, на котором представят произведения русских и зарубежных композиторов XVIII — начала XIX века.

В воскресенье, 21 июля, в 13:00 выступят актеры Московского драматического театра «Сфера» с поэтическими чтениями, посвященными 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В 15:30 Московский новый драматический театр покажет спектакль «Он победил время и пространство». В 17:00 выступит Большой симфонический оркестр под управлением Алексея Соболева, а в 19:30 зрителям представят концертную версию оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в постановке Алексея Франдетти.

В амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре будет работать основная сцена фестиваля. 20 и 21 июля зрители могут посетить спектакли ведущих московских театров и выступления артистов. Например, Елена Захарова представит моноспектакль «Женская судьба в произведения классика», артисты Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» — «Послушайте!» по мотивам произведений Владимира Маяковского, Дарья Мороз — «Фриду», а Евгений Князев — «Дом из стихов». Подробнее ознакомиться с программой можно здесь. Количество посадочных мест ограниченно, рекомендуется предварительная регистрация.

Фестиваль «Театральный бульвар» проходит на семи площадках. Каждая из них имеет свою тематику. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь — музыкальному театру, а площадка на Сретенском — сценическому оформлению и костюму. На Страстном бульваре можно погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, программа на Цветном бульваре посвящена цирку, а сцена на Чистопрудном бульваре отведена экспериментальному театру. Посещение мероприятий фестиваля свободное, на некоторые из них нужна предварительная регистрация.

