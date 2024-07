Сотрудник ГУУ стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июля 2024 года руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки в Государственном университете управления Максим Джетыгенов получил удостоверение кандидата в депутаты Московской городской Думы в территориальной избирательной комиссии района Арбат.

Максим Джетыгенов долгое время работает с молодёжью. Помимо всего прочего, руководил многофункциональным центром «Родники» Дмитровского городского округа Московской области, читал лекции в рамках курсов гражданской обороны. С 2022 года — руководитель Московского городского отделения ВСКС. С 2023 года входит в состав совета при ГУ МЧС России по Москве и совет московского штаба «Движение первых». Также входил в состав штаба общественной поддержки мэра Москвы Сергея Собянина, был доверенным лицом Президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года. Награждён медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», медалью Союза городов воинской славы «За активную патриотическую работу».

Напомним, что выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи изберут своих кандидатов в 45 одномандатных округах. Срок работы состава Московской городской Думы — 5 лет. Максим Джетыгенов баллотируется по 45-му избирательному округу, куда, помимо Арбата, входят районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Тверской.

Пожелаем Максиму Михайловичу получить необходимую поддержку сограждан и занять ответственный пост депутата Мосгордумы.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

