Сотрудники ГУУ приняли участие в акции «ГУУ – СВОим»

16 июля в Государственном университете управления в рамках акции «ГУУ – СВОим» прошел очередной мастер-класс по изготовлению предметов быта для бойцов СВО.

Участие в мероприятии приняли проректор ГУУ Мария Карелина, начальник отдела PR Татьяна Шарапова, сотрудники Управления координации научных исследований, Бизнес-инкубатора и Центра оценки и развития управленческих компетенций.

«Помогать бойцам, которые сражаются за нашу жизнь и свободу на границе – долг каждого. ГУУ постоянно собирает гуманитарную помощь, а также изготавливает предметы быта и первой необходимости. Это то немногое, что мы можем сделать для наших ребят. Кроме того, участие в мастер-классах и беседах о ситуации в зоне боевых действий помогает студентам проникнуться важностью защиты интересов своей страны и сохранения исторической правды», – отметила Мария Юрьевна.

Под руководством директора ИЭФ ГУУ Галины Сорокиной собравшиеся изучили весь процесс изготовления окопных свечей: резали и топили парафин, нарезали фитили, подготавливали банки, заливали их воском и формировали коробки готовых изделий.

«Поскольку летом насущной проблемой становятся комары, москиты и прочая мошкара, то при изготовлении свечей мы добавляем 1-2 ложечки молотой гвоздики, чтобы отпугивать нежелательных насекомых. В своем быту я тоже использую этот метод и уверена в его эффективности», – поделилась профессор.

Также Галина Петровна провела мастер-класс по изготовлению сухих душей, которые особенно востребованы в жаркое время года.

Под руководством специалиста собравшиеся подготовили 230 сухих душей и 30 антимоскитных свечей, которые в ближайшее время отправят на фронт.

Напомним, что акция «ГУУ – СВОим» проводится в нашем университете с начала года и является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы – фронту».

