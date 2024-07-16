Сотрудники ГУУ приняли участие в акции «ГУУ – СВОим»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
16 июля в Государственном университете управления в рамках акции «ГУУ – СВОим» прошел очередной мастер-класс по изготовлению предметов быта для бойцов СВО.
Участие в мероприятии приняли проректор ГУУ Мария Карелина, начальник отдела PR Татьяна Шарапова, сотрудники Управления координации научных исследований, Бизнес-инкубатора и Центра оценки и развития управленческих компетенций.
«Помогать бойцам, которые сражаются за нашу жизнь и свободу на границе – долг каждого. ГУУ постоянно собирает гуманитарную помощь, а также изготавливает предметы быта и первой необходимости. Это то немногое, что мы можем сделать для наших ребят. Кроме того, участие в мастер-классах и беседах о ситуации в зоне боевых действий помогает студентам проникнуться важностью защиты интересов своей страны и сохранения исторической правды», – отметила Мария Юрьевна.
Под руководством директора ИЭФ ГУУ Галины Сорокиной собравшиеся изучили весь процесс изготовления окопных свечей: резали и топили парафин, нарезали фитили, подготавливали банки, заливали их воском и формировали коробки готовых изделий.
«Поскольку летом насущной проблемой становятся комары, москиты и прочая мошкара, то при изготовлении свечей мы добавляем 1-2 ложечки молотой гвоздики, чтобы отпугивать нежелательных насекомых. В своем быту я тоже использую этот метод и уверена в его эффективности», – поделилась профессор.
Также Галина Петровна провела мастер-класс по изготовлению сухих душей, которые особенно востребованы в жаркое время года.
Под руководством специалиста собравшиеся подготовили 230 сухих душей и 30 антимоскитных свечей, которые в ближайшее время отправят на фронт.
Напомним, что акция «ГУУ – СВОим» проводится в нашем университете с начала года и является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы – фронту».
*При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 16.07.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.