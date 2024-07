Сергей Собянин сообщил о росте числа закупок на московском портале поставщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

За полгода на столичном портале поставщиков провели более 310 тысяч закупок. Это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом объем закупок вырос на 30 процентов — с 42,4 до более чем 55 миллиардов рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Портал поставщиков — универсальная площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары, работы и услуги. Чаще всего в этом году приобретали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярские изделия и бумагу, хозяйственные и строительные товары», — рассказал Мэр Москвы.

Порталом пользуются более 57 тысяч заказчиков из 40 регионов России. Свыше 330 тысяч поставщиков предлагают там свою продукцию. В электронном каталоге ресурса размещено более 2,8 миллиона уникальных наименований.

Помимо столичных компаний, на площадке чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Товары повседневного спроса и узкопрофильная продукция: порталу поставщиков исполнилось 11 лет

