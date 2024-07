«Роснефть» начала поставку катализаторов нового поколения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты Компании разработали новое поколение катализаторов гидроочистки бензиновых фракций. Первая партия катализаторов разработана на предприятии «РН-кат» и поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» (предприятия «Башнефти», входят в НК «Роснефть»).

По сравнению с предыдущим поколением эксплуатационный цикл нового катализатора увеличился в 1,5 раза. Операционные затраты НПЗ «Башнефти» благодаря внедрению инновации сократятся на 18 %.

Разработка прошла испытание на базе научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске и показала высокую активность в удалении сернистых и азотистых соединений.

Программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать риски зависимости от поставок зарубежной продукции.

Производство нового поколения катализаторов гидроочистки бензиновых фракций подтверждает высокий потенциал импортонезависимости нефтеперерабатывающего кластера «Роснефти».

Справка: ООО «РН-кат» – завод по производству катализаторов в городе Стерлитамак. «РН-кат» обеспечивает не только потребности предприятий НК «Роснефть» в катализаторах процессов гидроочистки и гидрокрекинга, но и поставляет их на рынок. Продукция завода заменяет импортные аналоги, что повышает технологическую устойчивость, независимость и экономическую эффективность российской нефтеперерабатывающей отрасли в целом. На протяжении нескольких лет «Роснефть» производит поэтапную замену импортных катализаторов на катализаторы собственного производства на установках риформинга бензина. Катализаторы риформинга успешно применяются различными российскими нефтяными компаниями. Доля катализаторов риформинга бензина ангарского производства на НПЗ «Роснефти» превышает 70%, а по России составляет порядка 30 %.

