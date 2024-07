Разговор на одном языке: промышленность, наука, образование и бизнес

Source: MIL-OSI Russian Language News

Делегация Политехнического университета приняла активное участие в работе стратегической сессии «Наука и инновации в бизнесе. Новые горизонты технологического лидерства. Связь бизнеса, НИИ, вузов и предпринимательства» в Кронштадте. Сессия прошла в рамках фестиваля технологического предпринимательства в области ТЭК «ЭнергоТехноФест», организуемого АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», экосистемой «Энерготехнохаб Петербург» при поддержке ПАО «Газпром нефть». Цель мероприятия — формирование отраслевой площадки федерального уровня для консолидации усилий вузов, НИИ, промышленных компаний, инвесторов и технологических предпринимателей для развития передовых технологий в топливно-энергетическом комплексе.

Стратегическую сессию посвятили совместной выработке подходов и определению способов и сроков взаимодействия бизнеса, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и предпринимателей.

Более 60 участников, представляющих организации энергетического сектора, а также научно-исследовательские институты РАН и высшие учебные заведения, приняли участие в работе.

Политехнический университет на сессии представляла Высшая школа производственного менеджмента ИПМЭиТ — директор школы Ольга Калинина, руководитель кластера образовательных программ «Отраслевой менеджмент», доцент Ирина Багаева, академический руководитель программ нефтегазового менеджмента, профессор Михаил Афанасьев, академический руководитель программ энергетического менеджмента, доцент Инга Скворцова и заместитель директора ВШПМ по административной работе, доцент Виктории Вилькен. В работе сессии также принял участие начальник Управления контроля качества СПбПУ Максим Дюльдин.

Открыл сессию начальник управления технологических партнёрств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Андрей Власов, отметив важность проводимого мероприятия, как для компании «Газпром нефть», так и для научного и образовательного сообщества: Интеграция науки и энергетического бизнеса — важнейшая задача на пути достижения нашим государством технологического суверенитета. В настоящее время мы работаем над восстановлением технологических связей между отраслевыми НИИ и реальным сектором экономики. “ЭнергоТехноФест 2024” — прекрасная возможность для отраслевой науки и энергетических компаний России начать совместную полномасштабную работу .

Формат работы сессии включал в себя экспертные выступления участников и дальнейшее совместное обсуждение в целях формирования программы стратегических и тактический действий по взаимодействию промышленных предприятий, работающих в области ТЭК, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.

Высшая школа производственного менеджмента представила доклад, посвященный подготовке управленческих кадров для российской промышленности, в котором демонстрировала опыт Политехнического университета по сотрудничеству с индустриальными партнёрами в рамках образовательного направления «Менеджмент».

Наша основная задача как образовательного структурного подразделения вуза заключается в подготовке молодых квалицированных специалистов для реального сектора экономики. Мы понимаем, что крайне важно на системной основе реализовывать практико-ориентированное образование и бесшовное трудоустройство с плановым выходом на рынок выпускников. При этом для управленцев в энергетической и нефтяной отрасли, которых готовит наша Высшая школа, главным аспектом является грамотное сочетание экономико-управленческой и отраслевой технической подготовки , — отметила в своем выступлении директор ВШПМ Ольга Калинина.

По окончании выступлений участники сессии в формате дискуссии приняли ряд решений, зафиксированных в протоколе, в частности по формированию информационного пула сильных компетенций и текущий разработок НИИ и вузов. Начальник Управления контроля качества СПбПУ Максим Дюльдин выступил с предложением, касающимся развитию сотрудничества Политеха с ПАО «Газпром нефть» в области обратного инжиниринга.

Ценность обратного инжиниринга в настоящее время сложно переоценить. В условиях новой реальности самым быстрым и эффективным путём к технологической независимости, наращиванию и освоению новых производственных мощностей является сочетание классического реверс-инжиниринга с технологией цифровых двойников, успешно применяемых в СПбПУ. Использование цифровых двойников изделий позволяет производить дополнительную оптимизацию их конструкции, разработку новых линеек оборудования, внесение предиктивной аналитики по эксплуатации изделий — что позволит иметь конкурентоспособные изделия на мировом рынке. Уверен, что совместные действия ПАО “Газпром-нефть” и СПбПУ в решении задач обратного инжиниринга позволят ускорить процесс разработки и внедрения отечественных изделий, не уступающих, а иногда и превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги , — отметил Максим Дюльдин.

Работа отраслевых НИИ по конкретным вызовам ТЭК позволит структурировать и оптимизировать взаимодействие науки и энергетических компаний и фокусироваться на наиболее актуальных вызовах отрасли. Верю, что такие мероприятия, как “ЭнергоТехноФест”, станут традиционными событиями для научного и профессионального сообществ , — подчеркнул модератор сессии, руководитель программы импортозамещения и технологических партнерств ООО «Газпромнефть-Снабжение» Алексей Фадеев.

После сессии делегация Политехнического университета посетила объекты технологического кластера в Кронштадте, а также провела переговоры с индустриальными партнёрами в области ТЭК.

