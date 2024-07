Политех третий месяц удерживает лидерство в медиарейтинге вузов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало рейтинг медийной активности российских вузов за июнь 2024 года. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого снова на первом месте. СПбПУ удерживает лидерство среди 237 подведомственных Минобрнауки высших учебных заведений страны.

На протяжении трёх последних месяцев Политех уверенно лидирует в общем зачёте. Высокие результаты удаётся сохранять благодаря большой системной работе подразделений Управления по связям с общественностью СПбПУ, ответственных за медийную активность университета. По мнению ректора СПбПУ Андрея Рудского важность значимого присутствия вуза в информационной повестке трудно переоценить.

Политех разносторонне развивает все ресурсы и механизмы работы со своими целевыми аудиториями, и это даёт свои плоды: третий месяц наш университет возглавляет медиарейтинг Минобрнауки России. Отдельно отмечу наши крупные медиапроекты, которые получили максимальное освещение в СМИ и укрепили бренд вуза: выставки об инженерном вкладе ученых Политеха в развитие страны в аэропорту Пулково, Московском и Ленинградском вокзалах, Петропавловской крепости и других знаковых местах двух столиц, а также масштабное исследование «Флора и фауна Политехнического парка». Уверен, что высокая позиция Политеха в рейтинге связана и с тем, что главной целью нашей информационной деятельности остается объективное и системное освещение всех граней жизни Политеха! — прокомментировал достижение университета Андрей Иванович.

Ежемесячный медиарейтинг Минобрнауки России оценивает высшие учебные заведения по трём показателям. В рейтинге эффективности работы со СМИ смотрят на количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-медиа, аудиторию этих источников, количество сюжетов на телеканалах и новостей о вузе или его проектах, размещённых на ресурсах Минобрнауки России. При оценке эффективности работы с социальными сетями учитывают наличие у университета аккаунтов, работу в соцсетях, траффик, приведённый на сайт вуза из социальных сетей. В рейтинге эффективности работы вуза с сайтом оценивают аудиторию сайта, время, которое пользователи проводят на нём, количество посещений за месяц и другое.

