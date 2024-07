Политех провёл конференцию «Системный анализ в проектировании и управлении»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялась XXVIII международная научно-практическая конференция «Системный анализ в проектировании и управлении» (SAEC-2024). Конференция приурочена к двум юбилеям — 95 лет академику РАН Юрию Васильеву и 90 лет заслуженному деятелю науки России Анатолию Денисову. Именно он в 1973 годк стал развивать в Политехе системный анализ, предложил теорию информационного поля и применил идеи этой концепции в законотворческой деятельности в 1989-1991 гг.

Конференцию организовала научно-педагогическая школа «Системный анализ в проектировании и управлении». Она прошла на базе Высшей школы компьютерных технологий и информационных систем Института компьютерных наук и кибербезопасности. Также в организации приняли участие другие подразделения СПбПУ, Южный федеральный университет и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В работе конференции приняли участие около 200 человек — представители вузов и научно-исследовательских организаций из нескольких десятков городов России и 15 стран. Представлено 14 пленарных докладов и 92 доклада в ходе работы 9 научных секций и двух «круглых столов».

Пленарное заседание вели профессор ВШ КТиИС Виолетта Волкова, директор НТК «ММИСУ», профессор ВШ УКС Вячеслав Шкодырев и профессор кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета Светлана Щепетова. Воспоминаниями о Ю. Васильеве и А. Денисове поделилась кандидат психологических наук Юлия Сыроежина. Она выступила с докладом «Ю. С. Васильев — системщик и интеллигент». О работе с Юрием Сергеевичем рассказали его друзья и единомышленники — профессор Альберт Башкарев, помощник Николай Шаплыгин и доцент Екатерина Васильева. Основные идеи предложенной А. А. Денисовым теории информационного поля кратко охарактеризовала Виолетта Волкова.

Защитившие под руководством Анатолия Алексеевича диссертации доцент Светлана Широкова и доцент Марина Болсуновская сделали доклады о применении идей теории информационного поля при выполнении конкретных проектов.

Возможности когнитивного анализа социального благополучия и равенства в трудах А. А. Денисова проанализировала научный руководитель Института управления в экономических, социальных и экологических системах Южного федерального университета, профессор Галина Горелова. Ученики А. А. Денисова — профессор Псковского государственного университета, заведующий кафедрой информационных систем и технологий, заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Вертешев, профессор, D.Sc. в области физики, GPhD в области психологии Леонид Дубовский и ведущий программист Александр Шапошников рассказали о ранних работах Анатолия Денисова в области электрофлюидики и информационного анализа физических процессов.

В Музее истории СПбПУ открылась выставка, посвященная жизни и деятельности А. А. Денисова. Организаторы конференции выражают большую благодарность директору музея Валерию Климову и специалисту Марии Завьяловой.

На пленарном заседании с докладами о глобальных проблемах управления экономикой и космическими исследованиями, требующими развития системного анализа, выступили: член-корреспондент РАН, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, научный руководитель кафедры «Системный анализ в экономике» Финуниверситета, заведующий кафедрой институциональной экономики ГУУ Георгий Клейнер; заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий; профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник — руководитель лаборатории информационных технологий в системном анализе и моделировании СПб ФИЦ РАН Борис Соколов.

Важные проблемы и предложения по развитию системы управления высшей школой были представлены в докладе профессора Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Халина. Активное обсуждение вызвал доклад «Преимущества и необходимость интеграции курса JIRA в образовательную программу», который совместно сделали гости из Университета «Нархоз» (Алматы, Казахстан) — ассистент профессора Гульнар Астаубаева, старшие преподаватели Толкын Миркасимова и Гульнар Мухамеджанова.

Интересные дискуссии между сопредседателями и докладчиками возникали на секции «Общетеоретические и философско-методологические проблемы теории систем и системного анализа» (сопредседатели — профессор ВШ КТиИС Владимир Козлов и профессор Высшей школы общественных наук Ольга Шипунова).

Во время работы секции прозвучали доклады, характеризующие современное состояние наук о системах и методов системного анализа, в том числе из зарубежных стран. Свои работы представили заведующий отделом философии информационных и когнитивных процессов Института философии Национальной академии наук Беларуси Андрей Колесников, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Фабио Луис Перес Крихтин, профессор Федерального университета Флуминенсе и Дурбанского технологического университета Феликс Мора-Камино, профессор Университета MEF (Турция) Данте Хорхе Дорантес-Гонсалес.

Под руководством заведующей лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ СПбПУ Марины Болсуновской организован круглый стол на тему «Системный анализ и цифровое моделирование для производственных предприятий». Тематика круглого стола, прикладная направленность докладов вызвали интерес участников конференции.

Значимые идеи возникли при проведении круглого стола «Развитие системной парадигмы в естественной, технической и гуманитарной сферах» (сопредседатели — профессор Светлана Щепетова и доцент Светлана Збрищак, кафедра «Системный анализ в экономике» Финансового университета). Наиболее интересные идеи высказали: профессор РАНХиГС, Михаил Мокий; профессор Тверского госуниверситета Вячеслав Войцехович; доцент Светлана Збрищак, а также Дмитрий Егоров. На заключительном заседании директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, доцент Илья Вольнов сделал проблемный доклад «Сферный подход: мышление как воображение» и исполнил два фрагмента из вокальных произведений популярной классической музыки.

В заключение участники конференции предложили создать постоянно действующий семинар и информационный портал, на которых необходимо продолжить обсуждение направлений развития наук о системах, проблем «Личность — Организация — Общество», вопросов представления наследия учёных, внесших вклад в становление системных исследований.

Оргкомитет конференции выражает благодарность за помощь в подготовке и проведении конференции доценту кафедры экономической теории Екатерине Афоничкиной, ведущему инженеру Высшей школы электроники и микросистемной техники Дмитрию Карову, начальнику отдела технического сопровождения конгрессно-выставочных мероприятий Дмитрию Кирьенко, начальнику отдела мультимедийных систем Андрею Пенькову, начальнику Управления по связям с общественностью Марианне Дьяковой.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/politekh-provyel-konferentsiyu-sistemnyy-analiz-v-proektirovanii-i-upravlenii/

MIL OSI