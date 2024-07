Первый увеселительный. Сад «Эрмитаж» празднует 130-летие

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 июля сад «Эрмитаж» празднует 130-летие. Его история насчитывает больше времени, но именно в этот день в 1894-м началась жизнь сада на новом месте, теперь привычном для москвичей и туристов. Рассказываем, как менялся сад за эти годы и чем он радует гостей сегодня.

Первый увеселительный: история сада

Сад «Эрмитаж» открылся для публичных посещений в 1820-е годы — это был первый в Москве увеселительный сад. Его владелец генерал-адъютант Иван Римский-Корсаков сделал из него место, которое горожане нежно полюбили: здесь располагались уютные беседки, кофейни и павильоны, эстрада, небольшой театр «Антей». Рядом с двумя водоемами особенно приятно было прогуляться в летний зной. Находился сад на Старой Божедомке — сейчас это улица Дурова.

В 1876 году хозяином сада стал антрепренер, актер и режиссер Михаил Лентовский. Он усовершенствовал владение, сделав его еще более комфортным — к работе привлек специалистов самого высокого класса, среди которых оказался главный садовник дворцовых садов Москвы и Нескучного сада Франц Демюр. Однако позже Лентовский разорился, а его детище пришло в запустение.

Новая жизнь для «Эрмитажа» началась 16 июля 1894 года, когда участок на Каретном Ряду, где когда-то располагалась купеческая усадьба, перешел во владение мецената купца первой гильдии Якова Щукина. Почти год понадобился Якову Васильевичу, чтобы полностью преобразить пустырь: здесь разбили клумбы, обустроили прогулочные дорожки, высадили деревья.

С особым вниманием Щукин подошел к реконструкции здания Театра Мошнина, переименованного в «Новый Эрмитаж». К работе он привлек известного реставратора академика архитектуры Василия Загорского — автора проектов многих доходных домов и Московской консерватории. К зданию, в частности, пристроили одноэтажную галерею, провели электричество и устроили водопровод.

Официальное открытие сада состоялось 18 июня 1895 года. Чуть позже, всего через год, здесь прошел один из первых в России киносеансов — москвичам показали легендарное «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Кроме того, театр собирал признанных звезд того времени. На его сцене выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Сергей Рахманинов, Сара Бернар, Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская, Гарри Гудини и многие другие. В 1898-м здесь состоялось открытие МХТ — первым спектаклем был «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого, позже представили премьеры постановок по пьесам «Чайка» и «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В 1909 году Щукин построил летний зеркальный театр. Он хотел возвести и уникальный зимний на четыре тысячи мест, но планы так и остались планами — помешала Первая мировая война. От идеи осталась только Щукинская сцена, простоявшая больше 100 лет, потом ее демонтировали.

«Грот» Шереметева, театр Щукина и «катюши»: в каких парках Москвы сохранились исторические памятники

«Эрмитаж» после революции

После 1917 года сад национализировали, а в период нэпа передали в частную аренду. Здание театра в 1924-м занял театр МГСПС (Московский городской совет профсоюзов), который потом переименовали в Театр имени Моссовета. Должность главного режиссера получил легендарный Юрий Завадский. Сейчас театр находится на Большой Садовой улице.

Сад «Эрмитаж» выстоял в годы Великой Отечественной войны, а летом 1945-го прошла реконструкция. Еще через три года построили летний концертный зал, там выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Людмила Русланова, играл оркестр под управлением Леонида Утесова. У сада началась другая жизнь, он вновь стал популярным и модным местом на карте Москвы. Помимо прочего, посетители играли здесь в шахматы, гуляли, читали, ходили на сеансы летнего кинотеатра.

В 1957 году во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в саду побывали полтора миллиона посетителей. Кроме того, гостей приглашали на концерты зарубежных музыкантов и спектакли иностранных трупп. В «Эрмитаже» выступал Владимир Высоцкий, прошла первая игра «Что? Где? Когда?».

Сцены под открытым небом. Театральная история московских парков и усадеб

20 ноября 1980 года началась новая эра для кинотеатра в саду «Эрмитаж»: его передали Театру миниатюр, руководителем которого стал Аркадий Райкин. Правда, уже через 11 лет там открылся другой театр — «Новая опера», он работает и сейчас. В 1985-м построили здание для театра «Сфера», который возглавила режиссер и актриса Екатерина Еланская. Аналога такого зрительского зала в Москве нет: он выполнен в виде кругового амфитеатра, но его можно трансформировать и вписывать в пространство любые игровые площадки — все зависит от фантазии режиссера и художника-постановщика.

Современный «Эрмитаж»

850-летие Москвы в 1997 году праздновали с размахом. К важной дате горожане получили обновленный «Эрмитаж» — многие исторические постройки привели в порядок, территорию благоустроили.

Через три года сад украсили две скульптуры: правительство Италии подарило Москве бюст Данте Алигьери, созданный известным мастером Ринальдо Пирасом, а Мэрия Парижа — бюст Виктора Гюго работы Лорана Маркеста. В 2006 году в «Эрмитаже» появилась еще одна достопримечательность, на фоне которой жители и гости города полюбили делать фото, — памятник всем влюбленным в виде большого серебряного сердца. Есть красивая примета: если пара впервые поцелуется около этого сердца, то чувства влюбленных друг к другу будут такими же яркими всю жизнь.

К 2024 году «Эрмитаж» стал еще более комфортным. Сегодня это охраняемый памятник садово-паркового искусства в традиционном английском стиле. Сад регулярно обновляют и благоустраивают. Для самых маленьких сделали павильон «Детский клуб» — туда можно прийти на развивающие занятия. Уделяют внимание и существующим постройкам: специалисты, например, привели в порядок летнюю эстраду.

Яблоневые сады и «фабрика счастливых людей»: история парков Москвы

Зимой в «Эрмитаже» можно сходить на катки с искусственным и натуральным покрытием, летом — послушать джаз: здесь проходит Московский джазовый фестиваль. Но и это еще не все — в конце июля гостей ждут на фестивале шахмат и джаза.

Любители театрального искусства тоже не обходят сад «Эрмитаж» стороной. Сегодня здесь работают два театра — «Сфера» и «Новая опера».

