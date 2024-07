На маршруте № 9 начал курсировать тематический трамвай

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центре столицы начал курсировать тематический трамвай, украшенный ко Дню московского транспорта. В течение месяца он будет перевозить пассажиров на маршруте № 9, который проходит от Белорусского вокзала через Лесную улицу и улицу Палиху до Российского университета транспорта (МИИТ).

«Московский трамвай — один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, он особенно нравится нашим пассажирам. Каждый день на нем совершается около 700 тысяч поездок. Мы продолжим развивать столичный трамвай, делать его комфортнее и безопаснее по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В наружном оформлении вагона пассажиры смогут увидеть изображения сотрудников транспортного комплекса столицы, а также современного трамвая, электробуса, электросудна, поезда «Иволга 4.0», курсирующего на Московских центральных диаметрах, и электропоезда метро «Москва-2024».

https://www.mos.ru/news/item/141283073/

