Михаил Мишустин совместно с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым принимают участие в работе Кавказского инвестиционного форума

Кавказский инвестиционный форум – это пространство для презентации инвестиционных проектов и возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки инвестиционного потенциала, поиска новых направлений и решений для бизнеса, а также формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России.

Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в ходе осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума. С главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Министром финансов Антоном Силуановым Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в ходе осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума. С Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Председателем Правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым, Александром Новаком, Министром финансов Антоном Силуановым, Министром экономического развития Максимом Решетниковым Михаил Мишустин осмотрел выставку Кавказского инвестиционного форума. С Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайка, Министром экономического развития Максимом Решетниковым

Впервые мероприятие прошло в мае 2023 года в Минеральных Водах в формате выставки и получило большой положительный отклик от бизнес-сообщества и представителей органов исполнительной власти. Выставку посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента России от 18 сентября 2023 года №697 «О Кавказском инвестиционном форуме» Кавказская инвестиционная выставка получила статус ежегодного форума. Его главная тема в 2024 году – «Большой Кавказ – от моря до моря».

Мероприятие проходит с 15 по 17 июля в Грозном и соберёт на одной площадке ведущих экспертов разных отраслей, лидеров мнений, предпринимателей, делегации зарубежных стран, ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, различные институты развития, кредитные организации и руководство регионов Северного Кавказа.

Основной задачей форума является стимулирование развития регионов Северо-Кавказского федерального округа и привлечение отечественных и зарубежных инвесторов.

В 2024 году форум расширил тематику деловой программы, в этот раз она охватит не только стратегические направления развития СКФО, имеющего приоритетное геостратегическое значение и благоприятные условия для реализации инвестиционных инициатив, но и широкий спектр вопросов Южного федерального округа, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Деловая программа форума включает в себя более 60 мероприятий. Внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестки, медиапространству и креативным индустриям, а также вопросам развития в регионах Северного Кавказа внутреннего туризма.

Ключевой повесткой деловой программы форума является обсуждение стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года и плана её мероприятий, инвестиционного и туристического потенциала региона.

В деловой программе форума примут участие члены Правительства, главы субъектов, представители российских и международных компаний, банков, средств массовой информации, экспертного и научного сообществ.

Помимо мероприятий основной деловой программы на площадке форума впервые состоится торжественная церемония вручения всероссийской инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов страны по 11 номинациям в области инноваций, здравоохранения, в сфере образования, малого и среднего бизнеса, туризма и сельского хозяйства.

Особое место в деловой программе этого года будет отведено молодёжной повестке. В течение трёх дней студенты со всей страны примут участие в работе образовательных лабораторий, панельных дискуссиях, смогут пообщаться с известными бизнесменами, журналистами, деятелями культуры и спорта.

Выставочная программа отразит всё многообразие Северного Кавказа, его культуру, традиции и инвестиционный потенциал. На форуме будут продемонстрированы достижения и возможности регионов СКФО, презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития макрорегиона. На площадке форума будут работать десять региональных стендов, на которых представят прорывные инвестиционные проекты региона.

