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Михаил Мишустин совместно с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым принимают участие в работе Кавказского инвестиционного форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Кавказский инвестиционный форум – это пространство для презентации инвестиционных проектов и возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки инвестиционного потенциала, поиска новых направлений и решений для бизнеса, а также формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России.

Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в ходе осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума. С главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Министром финансов Антоном Силуановым

16 июля 2024

Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в ходе осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума. С Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Председателем Правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым, Александром Новаком, Министром финансов Антоном Силуановым, Министром экономического развития Максимом Решетниковым

16 июля 2024

Михаил Мишустин осмотрел выставку Кавказского инвестиционного форума. С Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайка, Министром экономического развития Максимом Решетниковым

16 июля 2024

Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в ходе осмотра выставки Кавказского инвестиционного форума. С главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Министром финансов Антоном Силуановым

Впервые мероприятие прошло в мае 2023 года в Минеральных Водах в формате выставки и получило большой положительный отклик от бизнес-сообщества и представителей органов исполнительной власти. Выставку посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента России от 18 сентября 2023 года №697 «О Кавказском инвестиционном форуме» Кавказская инвестиционная выставка получила статус ежегодного форума. Его главная тема в 2024 году – «Большой Кавказ – от моря до моря». 

Мероприятие проходит с 15 по 17 июля в Грозном и соберёт на одной площадке ведущих экспертов разных отраслей, лидеров мнений, предпринимателей, делегации зарубежных стран, ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, различные институты развития, кредитные организации и руководство регионов Северного Кавказа.

Основной задачей форума является стимулирование развития регионов Северо-Кавказского федерального округа и привлечение отечественных и зарубежных инвесторов. 

В 2024 году форум расширил тематику деловой программы, в этот раз она охватит не только стратегические направления развития СКФО, имеющего приоритетное геостратегическое значение и благоприятные условия для реализации инвестиционных инициатив, но и широкий спектр вопросов Южного федерального округа, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Деловая программа форума включает в себя более 60 мероприятий. Внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестки, медиапространству и креативным индустриям, а также вопросам развития в регионах Северного Кавказа внутреннего туризма.

Ключевой повесткой деловой программы форума является обсуждение стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года и плана её мероприятий, инвестиционного и туристического потенциала региона.

В деловой программе форума примут участие члены Правительства, главы субъектов, представители российских и международных компаний, банков, средств массовой информации, экспертного и научного сообществ. 

Помимо мероприятий основной деловой программы на площадке форума впервые состоится торжественная церемония вручения всероссийской инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов страны по 11 номинациям в области инноваций, здравоохранения, в сфере образования, малого и среднего бизнеса, туризма и сельского хозяйства.

Особое место в деловой программе этого года будет отведено молодёжной повестке. В течение трёх дней студенты со всей страны примут участие в работе образовательных лабораторий, панельных дискуссиях, смогут пообщаться с известными бизнесменами, журналистами, деятелями культуры и спорта.

Выставочная программа отразит всё многообразие Северного Кавказа, его культуру, традиции и инвестиционный потенциал. На форуме будут продемонстрированы достижения и возможности регионов СКФО, презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития макрорегиона. На площадке форума будут работать десять региональных стендов, на которых представят прорывные инвестиционные проекты региона.

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http://government.ru/news/52127/

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