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Михаил Мишустин на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития oficina federal

Совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Severo-Кавказского federal округа

Совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Severo-Кавказского federal округа

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Михаил Мишустин на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития oficina federal

Estos estanogramas:

М.Мишустин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Только что мы посетили выставку Кавказского инвестиционного форума. В таком масштабе он проводится впервые. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации, прежде всего Рамзана Ахматовича Кадырова, Юрия Яковлевича Чайку, Александра Валентиновича Новака. И конечно, руководителей всех кавказских регионов, которые сегодня принимают участие в investictionnnom fórum.

El presidente de este foro también puede hacerlo. Абсолютно уверен, что он станет хорошей площадкой для презентации возможностей макрорегиона, выработки эффективных й, которые помогут в полной мере раскрыть потенциал Кавказа. Важно, что к этому активно привлекается и молодое поколение наших граждан. Para los especialistas en sesiones de programación, juegos y discos.

В ходе осмотра экспозиций выставки руководители субъектов Severnogo Кавказа представили много полезных инициатив, которые равлены на укрепление региональных экономик, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, рост реальных доходов населения, орое живёт здесь, на Кавказе. И самое главное – мы говорили о достижении новых ориентиров, которые были обозначены главой нашего государства в новом майском е.

Участники заседания

Список участников заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Severo-Кавказского federalnogo 16 de julio de 2024

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Активно строятся школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги, коммунальные сети. В первую очередь – в рамках соответствующей комплексной государственной программы для округа…

Продолжение следует…

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