Марат Хуснуллин принял участие в открытии северного обхода Твери на М-11 «Нева» и обхода Тольятти на М-5 «Урал»

Президент России Владимир Путин дал старт движению по двум новым дорожным обходам городов. В Тверской области по всей протяжённости открыт северный обход Твери на трассе М-11 «Нева», который построили на год раньше срока. Также в Самарской области открыт для автомобилистов обход Тольятти на трассе М-5 «Урал». Оба обхода входят в состав международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, а обход Твери также – часть транспортных маршрутов «Россия» и «Север – Юг».

«Сегодня открылись два значимых дорожных объекта, которые строили по поручению Президента и смогли ввести с опережением сроков. Северный обход Твери стал завершающим этапом строительства скоростной дороги М-11 “Нева„ от Москвы до Санкт-Петербурга. Теперь путь сократится на 30–50 минут. Новый участок обеспечивает связанность с другими важными транспортными проектами. Он стал последним элементом для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани дорога протянется на 1520 км. Безусловно, обход Тольятти в Самарской области также стратегически важный объект для всей страны. Он входит в состав международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай, где из 9 тыс. км 2,4 тыс. км проходит по территории России. На сегодня с запуском обхода 67% этой дороги имеет четыре полосы и более. Будем продолжать синхронизировать планы по развитию маршрута с коллегами из Казахстана. Также обход Тольятти – это альтернативный проезд узкого места дороги М-5 “Урал„, а именно загруженного участка, проходящего по Жигулёвской ГЭС. Время в пути там сократится на два часа. В целом новые обходы являются не только важнейшей частью трёх транспортных маршрутов, но и связкой со всей опорной сетью нашей страны. В зоне притяжения маршрутов живёт более 50% населения страны, поэтому в первую очередь новые участки дадут импульс развития нашим регионам в сферах жилищного и инфраструктурного строительства, промышленности, торговли, туризма. Благодарю Президента и Председателя Правительства за системную поддержку дорожной отрасли, глав Тверской и Самарской областей за личный контроль, компанию “Автодор„, реализовавшую столь масштабный проект. И конечно, спасибо дорожникам за колоссальный труд и отличный результат», – сказал Марат Хуснуллин.

Протяжённость северного обхода Твери – более 62 км. Это участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделёнными транспортными потоками и освещением на всём протяжении. Разрешённая скорость движения по обходу составляет 130 км/ч. Маршрут от Санкт-Петербурга до Казани составит более 1,5 тыс. км. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга северную столицу и региональный центр Свердловской области бесшовным скоростным движением свяжут уже порядка 2,4 тыс. км. Кроме того, по направлению с севера на юг – от Санкт-Петербурга до Краснодара без единого перекрёстка и светофора теперь можно проехать 2,1 тыс. км. До конца 2024 года планируется завершить строительство скоростного участка дороги от Краснодара к Крымскому мосту. С учётом открытия обхода Твери от Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет доехать (порядка 2,6 тыс. км) без единого светофора.

На новом обходе в Твери строители возвели четыре транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение дороги – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 м, а ширина – чуть более 24 м. Мост через Волгу в Тверской области – один из наглядных примеров того, что российским специалистам под силу решать технологические задачи высочайшей сложности. Масштабное сооружение возвели из отечественных материалов. При строительстве использовали металлоконструкции общим весом 6,2 тыс. т. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения и светодиодные светильники – всё российского производства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил за реализацию проекта северного обхода Твери Президента России Владимира Путина, вице-премьера Марата Хуснуллина, госкомпанию «Автодор» и отметил важность проекта. «Это логистический коридор, который объединяет не только две столицы, но ещё и сформировал новые направления высокоскоростного уверенного автомобильного движения для таких городов, как Ярославль, Вологда, Архангельск. Если говорить о туризме, это новые возможности для Центральной России. Это новые предприятия, инвестиционные проекты, рабочие места, газификация, жилищное строительство. Вместе с этой трассой для наших жителей открываем возможности нового качества жизни. Уверен, молодёжь уверенно ответит нам и демографией, и новыми трудовыми подвигами», – сказал Игорь Руденя.

Как и вся М-11, обход Твери оснащён автоматизированной системой управления дорожным движением, которая позволит контролировать обстановку на дороге и информировать водителей, эксплуатационные службы и аварийных комиссаров об условиях движения и событиях на трассе.

Параллельно велась работа по созданию придорожной инфраструктуры – на обходе Твери идёт строительство двух современных многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, силами которой построили северный обход Твери, это будут самые масштабные объекты дорожного сервиса в России. «Площадь каждой МФЗ составит около 1,5 тыс. кв. м. Помимо заправки авто, пользователи смогут отдохнуть после дороги, поесть качественной горячей еды, купить всё необходимое, выгулять питомца, размяться в спортивной зоне или сводить ребёнка на детскую площадку. Предусмотрены также аптека, прачечная и душевые, под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса. Кроме того, сегодня мы открываем ещё одну новую многофункциональную зону на 75-м км М-11 в сторону Санкт-Петербурга, а завтра – и на 620-м км М-12 в направлении Казани. Таким образом, на маршруте от Северной столицы до столицы Татарстана будут работать 30 самых современных многофункциональных зон. На этом не остановимся и продолжим развивать сервисы для автомобилистов – до конца года планируется открытие ещё 11 таких объектов на М-11 “Нева„, ЦКАД и М-12 “Восток„», – сказал Вячеслав Петушенко.

Обход Тольятти протяжённостью почти 100 км в Самарской области построили в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» по концессионному соглашению, с использованием прямого капитального гранта, а также по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), оператором которой является ППК «Фонд развития территорий», и с использованием инфраструктурных облигаций института развития «ДОМ.РФ».

В состав обхода входит мостовой переход через Волгу, который вошёл в десятку самых протяжённых инженерных сооружений России. Всего для сборки всех пролётов объекта было использовано более 48 тыс. т металла. Мост длиной 3,7 км имеет четыре полосы движения и расчётную скорость 120 км/ч. Всего в составе трассы построили 39 искусственных сооружений, включая 31 путепровод и 8 мостов.

Дорожный участок существенно разгрузит грузовой и пассажирский поток города Тольятти, а также создаст новые возможности для развития жилищного строительства и инфраструктуры. Ожидается, что благодаря новому участку трассы в зоне притяжения проекта рост градостроительного потенциала составит более 11 млн кв. м в 2024–2028 годах и почти 24 млн кв. м в ближайшие 10 лет. Кроме того, появятся условия для создания порядка 130 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что открытие обхода Тольятти и моста через Волгу – важнейшее событие для всех жителей Самарской области, а также большой шаг в развитии опорной сети автомобильных дорог России.

«Благодаря поручению Президента России Владимира Владимировича Путина дорога попала в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Это важно для развития экономического потенциала Тольятти и Самары, всего региона. Наши предприятия, наши гиганты, такие как АвтоВАЗ, предприятия, которые работают в особой экономической зоне, получат возможности для развития, в том числе возможности для развития экспортного потенциала. Мы с коллегами на предприятиях уже составили планы: планируем увеличить экспортный потенциал в полтора раза благодаря открытию данной магистрали. Конечно же, это и наш туристический потенциал. Самарскую область любят и знают во всей стране. К нам приезжают всё больше и больше гостей, и благодаря новой дороге можно будет попасть в замечательные национальные парки нашего региона, а также множество небольших исторических поселений, которые ждут всех жителей Российской Федерации», – сказал Вячеслав Федорищев.

