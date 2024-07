«Знакомство с Поднебесной» в библиотеке № 193

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Библиотека № 193 приглашает на выставку традиционной китайской живописи и каллиграфии. В экспозиции представлены работы современных российских художников, выполненные тушью и минеральными красками на особой бумаге.

Гости познакомятся с законами, стилями и жанрами китайской живописи, узнают об истории и культуре Китая, его мифах и легендах, энергии Ци и многом другом. Кроме того, экскурсоводы помогут посетителям разобраться в символизме картин и научат понимать философский смысл произведений.

https://www.mos.ru/afisha/event/311021257/

