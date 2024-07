Завершила работу I Летняя школа для студентов, аспирантов и молодых ученых «Религия и право»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вячеслав Юрченко

С 8 по 11 июля 2024 года состоялась I Летняя школа для студентов, аспирантов и молодых ученых «Религия и право». Мероприятие было организовано Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) и Московской духовной академией (МДА). Участниками стали представители 15 вузов из 14 регионов. Работа Летней школы началась 8 июля в НИУ ВШЭ с торжественной церемонии открытия. От лица организаторов собравшихся приветствовал председатель Оргкомитета Школы, ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, председатель Экспертного совета по развитию профессиональных квалификаций Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Дмитрий Левонович Кузнецов. На церемонии прозвучали приветствия почетных гостей и представителей соорганизаторов Школы: советника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Павла Николаевича Костылева, заместителя директора Высшей школы юриспруденции и администрирования, профессора, научного руководителя Центра религии и права НИУ ВШЭ, доктора теологии игумена Серапиона (Митько), проректора ОЦАД по учебной работе иеромонаха Павла (Черкасова), проректора по лицензированию и аккредитации МДА иерея Андрея Лысевича.

Программа Летней школы продолжилась серией круглых столов и семинаров, которые организовали ведущие преподаватели и эксперты НИУ ВШЭ в области государственно-конфессиональных отношений. Игумен Серапион (Митько) провел круглый стол на тему «Актуальные вопросы правового регулирования государственно-религиозных отношений в Российской Федерации», а также семинар, посвященный конституционным принципам правового регулирования деятельности религиозных объединений. Директор Центра религии и права НИУ ВШЭ, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Светлана Анатольевна Нуждина провела семинар «Правовое регулирование государственно-религиозных отношений в Российской Федерации». Затем под руководством старшего преподавателя Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, PhD in Law, кандидата исторических наук Елены Витальевны Сильвестровой участники летней школы разобрали правовой и канонический статус брака и семьи. В первый день занятий также состоялась презентация программ и проектов НИУ ВШЭ в области государственно-конфессиональных отношений. В частности, Д. Л. Кузнецов представил магистерскую программу «Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений», которая реализуется НИУ ВШЭ с 2018 года в сетевой форме с магистерской программой ОЦАД «Православная теология. Каноническое право», набор на которую осуществляется в настоящее время. Ведущий подчеркнул, что все темы, которые вошли в программу Летней школы, представлены в рамках магистерской программы в качестве самостоятельных дисциплин, а потому ее выпускники могут осуществлять экспертную и аналитическую деятельность в области государственно-конфессиональных отношений и правового регулирования деятельности религиозных объединений. Вечером участники Летней школы в качестве гостей посетили выпускной акт и торжественное вручение дипломов выпускникам магистерской программы «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений».

Мероприятия второго дня начались со встречи участников летней школы с председателем Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректором ОЦАД протоиереем Максимом Козловым. Отец Максим представил собравшимся краткую историю развития духовного образования в Русской Православной Церкви в XX–XXI веках, сделав акцент на правовом контексте, в котором существовали духовные школы. Он также рассказал о проблемах в области правового регулирования духовного образования, которые требуют решения на сегодняшний день, включая признание государством богословских ученых степеней, присужденных духовными образовательными организациями. В заключение встречи отец Максим ответил на вопросы участников. Затем проректор по учебной работе ОЦАД иеромонах Павел (Черкасов) и начальник управления образовательных программ ОЦАД Андрей Вячеславович Гусев представили две магистерские программы ОЦАД по каноническому праву. Первая программа «Православная теология. Каноническое право» реализуется ОЦАД в сетевой форме с магистерской программой НИУ ВШЭ «Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений». Вторая магистерская программа «Каноническое право Православной Церкви» реализуется ОЦАД самостоятельно в очной и заочной формах и открыта для абитуриентов, ранее обучавшихся не только по аккредитованным программам высшего образования, но и в духовных школах по программам подготовки священнослужителей и религиозного персонала.

Программа Летней школы в ОЦАД завершилась лекцией доцента кафедры церковно-практических дисциплин ОЦАД, доцента кафедры церковно-практических дисциплин МДА, юрисконсульта Учебного комитета, кандидата юридических наук Наталии Сергеевны Семеновой на тему «Международно-правовая защита религиозных прав и свобод». Она рассказала собравшимся о существующих механизмах защиты религиозных прав и свобод на международном уровне, представила обзор ключевых документов, закрепляющих эти права и свободы.

Во второй половине дня участники летней школы посетили Третьяковскую галерею, где для них была организована тематическая экскурсия. В галерее состоялась встреча участников с настоятелем храма свт. Николая в Толмачах, членом Патриаршего совета по культуре протоиереем Николаем Соколовым. Темой встречи стал опыт сотрудничества храма свт. Николая в Толмачах и Третьяковской галереи.

10 и 11 июля работа Летней школы продолжилась в Московской духовной академии. 10 июля преподавателями МДА был проведен цикл лекций и семинаров. Руководитель аспирантуры МДА, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, кандидат богословия игумен Дионисий (Шленов) прочитал лекцию на тему «Судебная апелляция в византийской традиции и сегодняшней практике». Участники школы познакомились с историей и современным состоянием правового закрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также разобрали практические вопросы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В рамках духовно-просветительской части программы участники мероприятия посетили храмы Троице-Сергиевой Лавры и музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет».

Программа последнего дня работы летней школы включала встречи с представителями администрации МДА. Проректор по лицензированию и аккредитации МДА иерей Андрей Лысевич презентовал программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры МДА. Он рассказал об особенностях организации учебного процесса, воспитательной работы и богослужебной жизни обучающихся в Московской духовной академии. Среди профилей магистратуры он упомянул профиль «Современное каноническое право», тематическое наполнение которого затрагивает вопросы, рассмотренные в рамках Летней школы.

Работа Школы завершилась встречей с наместником Троице-Сергиевой Лавры, ректором Московской духовной академии, президентом Научно-образовательной теологической ассоциации епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом. В своем слове владыка Кирилл рассказал о служении в качестве наместника лавры, ректора МДА и правящего архиерея Сергиево-Посадской епархии. Затем он ответил на вопросы участников.

По окончании встречи участникам мероприятия были вручены сертификаты участников Летней школы и памятные подарки.

До встречи на II Летней школе в 2025 году!

