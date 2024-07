Горожане могут получить баллы за участие в Московской музейной неделе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект «Город заданий» предлагает москвичам с 15 по 21 июля побывать в музеях столицы в рамках акции «Московская музейная неделя» и получить по 700 городских баллов за посещение каждого учреждения из списка проекта.

Для выполнения задания участникам необходимо зарегистрироваться под своим именем на посещение одного или нескольких из 34 музеев, участвующих в акции. Бесплатный электронный входной билет можно оформить на официальном сайте выбранного учреждения культуры или на портале mos.ru. При входе в музей нужно будет просканировать билет, а затем сделать фотографию и поделиться личными впечатлениями об акции в соцсетях с тегами #МосковскаяМузейнаяНеделя и #ГородЗаданий. Подробные условия можно узнать на странице проекта.

Акция «Московская музейная неделя» проходит каждую третью неделю месяца. В это время у музеев есть свои дни, когда в них можно попасть бесплатно. Для посещения доступны Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Музей космонавтики и многие другие. Посмотреть расписание можно на сайте акции.

Проект «Город заданий» существует с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. Участники выполнили уже более 2,3 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

