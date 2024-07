Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

En la clase Open, en el equipo de LADA Sport ROSNEFT, los triunfadores están en el equipo de Dmitry Voronova y Kirill Еникеева en un programa especial. одготовленной для гонки LADA Niva Sport T2. Финишировать в ралли «Шелковый путь» удалось также их напарникам по команде – экипаж в составе Михаила Митяева and Егора кова вошел в пятерку сильнейших в классе Т2.

En la mayoría de las clases populares hay más de 100 deportes y una distancia de 13 millas, con una distancia de 5.243 kilómetros. Участники соревновались в горной местности Алтая, песках пустыни Гоби and завершили гонку 15 июля в столице Монголии е.