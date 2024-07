Годовой оборот компаний в столичной индустрии моды превысил 230 миллиардов рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние три года оборот компаний в столичной индустрии моды вырос на 46 процентов и превысил 230 миллиардов рублей. Сейчас в этой отрасли работает около 12,8 тысячи организаций, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках. Как результат — число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло почти 78 тысяч», — рассказала Наталья Сергунина.

Представители индустрии могут получить грант до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, до 10 миллионов рублей — на обучение сотрудников, до 75 тысяч рублей — на патентование в России, до пяти миллионов рублей — на регистрацию изобретения за рубежом.

В креативном центре услуг для бизнеса предоставляют консультации по мерам поддержки, открытию и развитию своего дела, а также проводят курс по защите интеллектуальных прав.

На онлайн-платформе «Центр материалов» можно найти надежных поставщиков тканей, фурнитуры и других расходных материалов без посредников. В ее базе собраны образцы около 500 производителей и поставщиков из России, Индии, Китая, Индонезии, Турции и других стран. Здесь же представлена аналитика тенденций и исследования. Эти данные полезны при планировании работы и прогнозировании спроса.

Программа «Сделано в Москве» помогает повысить узнаваемость и увеличить продажи. Она объединяет больше 5,5 тысячи столичных марок, в том числе свыше 940 брендов одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Продукция участников представлена на одноименном онлайн-портале и крупнейших маркетплейсах. Кроме того, товары столичных модных компаний презентуют на масштабных мероприятиях, таких как Международная выставка-форум «Россия», Московская неделя моды и Всемирный фестиваль молодежи.

Благодаря поддержке города компании выходят на рынки дружественных стран. Так, для развития международного сотрудничества в 2023 году прошел форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие посетили около 200 профильных экспертов, в том числе из Бразилии, Египта, Аргентины, Эфиопии, Белоруссии и Сербии. В рамках события заключили ряд соглашений, по которым, в частности, российские дизайнеры приняли участие в неделях моды в Индии, Китае, Тунисе, Турции и Южно-Африканской Республике.

Креативные индустрии — динамично развивающийся сектор городской экономики. Его доля в валовом региональном продукте уже превысила девять процентов.

https://www.mos.ru/news/item/141281073/

MIL OSI