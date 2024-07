В поселке Воскресенское построят пожарное депо

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы ведется строительство современного пожарного депо на четыре машино-места. Объект возводят в поселке Воскресенское в рамках программы «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционную программу.

«Ввести депо в эксплуатацию планируется в 2025 году. Сегодня уже выполнили устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладку наружных стен, оборудования газопроводов высокого и среднего давления, а также монтаж оконных конструкций. Общая готовность объекта составляет 50 процентов. Площадь застройки — более 1,7 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Пожарное депо оснастят учебно-тренировочной башней со скалодромом, спортивной площадкой и учебными пожарными гидрантами. Строители также возводят здание газовой котельной и склад материалов. Пожарное депо вместит в себя помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.

В ТиНАО сегодня в стадии строительства находится еще три пожарных депо. Два из них суммарно на восемь машино-мест. Они расположены в районах Филимонковский и Щербинка. Их планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Еще один объект возводят в поселке Московском района Коммунарка. Его строительство предполагается завершить в 2025 году.

Кроме того, с начала этого года в округах построили пожарное депо на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово.

С момента присоединения округов к столице здесь построили 13 пожарных депо в общей сложности на 54 поста. Выполненные работы позволили значительно повысить оперативность реагирования специальных служб на чрезвычайные ситуации. Сегодня среднее время прибытия расчетов к месту пожара сократилось вдвое.

Сергей Собянин ранее сообщил, что сейчас в московском гарнизоне трудятся около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов. В их числе пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры службы 112, водители и другие.

https://www.mos.ru/news/item/141293073/

