Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и Центральный университет объявили о запуске двух совместных программ бакалавриата, а также магистратуры в области информационных технологий. Первый набор на бакалаврскую программу «Дизайн и разработка информационных продуктов» состоится уже в этом году при поддержке индустриального партнера — Т-Банка. На потоке планируется обучение 50 человек, которые будут зачислены на факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ. В учебный план включен ряд дисциплин от Центрального университета по инженерии данных, DevOps и инфраструктурной разработке. Всем студентам будет предложен широкий набор курсов по выбору как от ФКН НИУ ВШЭ, так и от ЦУ. Поступающих ожидает совместная защита выпускной квалификационной работы при участии комиссии из профессоров обоих вузов. Все студенты, успешно освоившие программу, получат два диплома: первый по направлению «программная инженерия» от НИУ ВШЭ, второй — «математика и компьютерные науки» от ЦУ. Благодаря сочетанию теоретических и прикладных знаний по окончании программы специалисты смогут участвовать во всех этапах разработки и сопровождения информационных продуктов. Во второй совместной программе примут участие 30 студентов, поступивших на программу бакалавриата Центрального университета в 2024 году. Отбор состоится в первом семестре второго курса. У них также будет возможность получить двойной диплом: для этого необходимо изучить не менее шести курсов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также успешно сдать четыре независимых экзамена — по анализу данных, программированию, цифровой грамотности и английскому языку. Студентам также предстоит защита ВКР перед преподавателями обоих вузов. Программа двойного диплома распространится и на магистрантов Центрального университета. Отбор 30 студентов пройдет в начале первого курса из числа тех, кто в данный момент осваивает дополнительное профессиональное образование. Участникам предстоит сдать не менее пяти дисциплин от ФКН и защитить диплом перед совместной комиссией ЦУ и ФКН ВШЭ.

Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Мы очень рады тесному сотрудничеству с Центральным университетом, в рамках которого студенты как ФКН, так и ЦУ смогут изучать наши лучшие дисциплины, работать с преподавателями и исследователями обоих вузов. ЦУ — молодой университет, который развивает продуктовый подход к обучению студентов и собрал амбициозную команду. Уверен, что нам есть чему научиться друг у друга, а вместе мы сможем сделать рынок образования в нашей стране еще более сильным и разнообразным.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета Программы двойных дипломов с НИУ ВШЭ, которые стартуют в Центральном университете уже в 2024 году, должны стать инновационными и постоянно развивающимися, а также открыть новые возможности не только для студентов, но и для самого университета. Учебный план составлен таким образом, чтобы ребята могли осваивать дисциплины под руководством признанных экспертов обоих учебных заведений. Благодаря этой инициативе рынок обогатится востребованными специалистами с уникальными знаниями и опытом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/943026823.html

MIL OSI