Высшая школа экономики и Центральный университет запускают программы двойных дипломов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и Центральный университет объявили о запуске двух совместных программ бакалавриата, а также магистратуры в области информационных технологий. Первый набор на бакалаврскую программу «Дизайн и разработка информационных продуктов» состоится уже в этом году при поддержке индустриального партнера — Т-Банка.

На потоке планируется обучение 50 человек, которые будут зачислены на факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ. В учебный план включен ряд дисциплин от Центрального университета по инженерии данных, DevOps и инфраструктурной разработке. Всем студентам будет предложен широкий набор курсов по выбору как от ФКН НИУ ВШЭ, так и от ЦУ. Поступающих ожидает совместная защита выпускной квалификационной работы при участии комиссии из профессоров обоих вузов. Все студенты, успешно освоившие программу, получат два диплома: первый по направлению «программная инженерия» от НИУ ВШЭ, второй — «математика и компьютерные науки» от ЦУ. Благодаря сочетанию теоретических и прикладных знаний по окончании программы специалисты смогут участвовать во всех этапах разработки и сопровождения информационных продуктов.

Во второй совместной программе примут участие 30 студентов, поступивших на программу бакалавриата Центрального университета в 2024 году. Отбор состоится в первом семестре второго курса. У них также будет возможность получить двойной диплом: для этого необходимо изучить не менее шести курсов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также успешно сдать четыре независимых экзамена — по анализу данных, программированию, цифровой грамотности и английскому языку. Студентам также предстоит защита ВКР перед преподавателями обоих вузов.

Программа двойного диплома распространится и на магистрантов Центрального университета. Отбор 30 студентов пройдет в начале первого курса из числа тех, кто в данный момент осваивает дополнительное профессиональное образование. Участникам предстоит сдать не менее пяти дисциплин от ФКН и защитить диплом перед совместной комиссией ЦУ и ФКН ВШЭ.