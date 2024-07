Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству Кадашевской набережной и двух прилегающих к ней переулков — Старомонетного и Пыжевского. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная задача — сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30 процентов от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.

В зоне благоустройства установили ограждения с сигнальными лампами и разместили информационные баннеры. Для пешеходов организовали удобные проходы.

Сейчас ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров. В нее уберут воздушные провода — это позволит улучшить облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, добавил глава комплекса городского хозяйства. Для удобства пешеходов расширят тротуары и обновят их покрытие. На проезжей части уложат более 24 тысяч квадратных метров асфальта, а также сделают новую ливневую канализацию.

На набережной и в переулках специалисты установят свыше 110 фонарей в историческом стиле с энергосберегающими светильниками. Парапеты и деревья будут акцентированы подсветкой. Нерегулируемые переходы оборудуют опорами контрастного освещения. За счет этого зебра и пешеходы станут заметнее для водителей в темное время суток.

На набережной появится более 30 скамеек для отдыха, около 50 велопарковок и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе. На прилегающей территории высадят более 100 деревьев и кустарников, а также обустроят 1,6 тысячи квадратных метров газона и цветников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141307073/

MIL OSI