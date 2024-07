Более 50 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Поверка счетчиков воды» на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За девять месяцев работы сервиса «Поверка счетчиков воды» к нему обратились более 50 тысяч горожан. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

По статистике, более четверти всех обращений приходится на граждан в возрасте старше 55 лет (28 процентов). Примечательно, что на втором месте оказались москвичи в возрасте от 35 до 44 лет (27 процентов), а на третьем — от 25 до 34 (14 процентов), что указывает на востребованность услуги также и у молодой части населения столицы.

Поверка — обязательная процедура, которая дает возможность определить, корректно ли работают приборы учета холодной и горячей воды, а также насколько они соответствуют метрологическим требованиям. В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что сервис на портале mos.ru значительно упрощает для горожан ее проведение. При заполнении заявки на портале жители могут быть уверены, что услугу окажет квалифицированный специалист. К тому же документ о выполненной поверке можно передать в управляющую организацию также в электронном виде, воспользовавшись услугой на портале.

Жители Москвы оценили сервис как удобный. Особенно отметили то, что услуга оказывается быстро и специалистами аккредитованных компаний. В среднем большинство горожан оценивают работу сервиса на 4,8 балла из пяти.

Сервисом могут воспользоваться все жители столицы, которые имеют стандартную учетную запись на mos.ru. Для того чтобы оставить заявку, нужно в каталоге услуг для жителей сначала найти вкладку «Жилье, недвижимость, земля», затем в выпадающем списке — «Поверка приборов учета воды». Адрес заполнится автоматически из личного кабинета пользователя. При этом вызвать специалиста можно и по другому адресу, но для этого потребуется ввести сведения вручную. В конце останется только выбрать желаемые дату и время, указать количество и тип счетчиков, проверить контактные данные и отправить заявку. Процедура должна пройти легко и прозрачно, потому что все детали согласовываются еще до начала поверки или замены счетчиков. Если при обследовании будут выявлены неисправности, то специалист составит акт с предписанием заменить прибор. Сделать это можно на месте за дополнительную плату.

Сервис «Поверка счетчиков воды» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

https://www.mos.ru/news/item/141260073/

MIL OSI