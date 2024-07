Source: MIL-OSI Russian Language News

Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходил на ВДНХ с 6 по 14 июля. Для жителей и гостей столицы организовали сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов.

«Фестиваль объединил производителей более чем из 70 регионов нашей страны. За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено пять тысяч категорий товаров», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На ярмарке можно было купить мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике гости пробовали караимские пирожки из Крыма, балкарские блины (хычины), камчатское тельное с неркой, мурманский десерт «Морошковые облака», бурятские буузы и многое другое. Всего было продано около 68 тысяч порций.

Под руководством шеф-поваров посетители готовили псковские пироги, рязанский курник, куриное филе по-суздальски, кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов, ингушский даттараш из индейки и магаданские оладьи. Кроме того, на фестивале прошли мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики. А для детей организовали занятия в школе начинающего фермера.

Для гостей выступили более 100 вокальных и танцевальных коллективов из 31 региона России. Они представили программу общей продолжительностью 63 часа.

Мероприятие организовали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Москвы.

