Более двух тысяч новых домовых и городских указателей установили за полгода в Москве

Более двух тысяч новых домовых и городских указателей установили специалисты комплекса городского хозяйства в первом полугодии. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, — отметил Петр Бирюков. —За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых».

Все адресные знаки соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично вписываются в облик столичных улиц.

В рамках проекта по созданию военно-патриотической навигации в городе устанавливают указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились таблички с информацией о полярниках и других покорителях Арктики.

Создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.

