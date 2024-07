Беседа Михаила Мишустина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Рамзан Ахматович! Хочу поблагодарить Вас за организацию инвестиционного форума в Грозном. Мы смотрели сегодня с Вами выставку Кавказского инвестиционного форума. Он проходит по инициативе нашего Президента. Теперь будет проходить ежегодно.

Конечно, хочу поблагодарить Вас и Вашу команду за эффективную организацию всех мероприятий.

Теперь несколько слов о делах в Чеченской Республике. Вы сегодня уже рассказывали о тех направлениях деятельности, которую ведёт правительство Чечни.

По итогам прошлого года Чеченская Республика стала лидером по рождаемости в стране. Здесь важную роль сыграло развитие системы здравоохранения, системы здоровья матери и ребёнка. Я вспоминаю наше с Вами посещение Республиканского перинатального центра в предыдущую поездку, где показывали, как вы занимаетесь этими вопросами.

В регионе становится больше детей и молодёжи. Это требует системного подхода к формированию системы здравоохранения. Строятся детские садики, школы, колледжи, кластеры «Профессионалитета». Расскажите, как развивается образовательная инфраструктура в регионе.

Р.Кадыров: Уважаемый Михаил Владимирович, я рад приветствовать Вас в Грозном на таком важном событии для всей страны – первом Кавказском инвестиционном форуме.

Как Вы отметили, республика сохраняет ведущие позиции по демографическим показателям. Коэффициент рождаемости у нас в 2023 году 19,7. Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за поддержку Республиканского перинатального центра. Необходимое оборудование – 41 единица – приобретено.

Успешно функционирует образовательная инфраструктура. Регион активно развивается. Благодаря принятым мерам удалось полностью ликвидировать трёхсменку в школах и обеспечить 100-процентную доступность образования. За последние три года построено 82 школы на 49 380 мест. Проведён капремонт 120 школ. Ведётся строительство ещё 9 школ из двух корпусов на 9 тыс. мест. Также построено 23 детских сада на 2900 мест.

При поддержке федерального центра принимаются меры и по развитию высшего и среднего профессионального образования, в том числе ведётся подготовка кадров по программе «Профессионалитет».

М.Мишустин: Мы сегодня подробно говорили и во время форума, и с Вами о системе образования, создании новых рабочих мест, о том, чтобы обеспечить занятость молодёжи.

Мой вопрос: как идёт создание новых рабочих мест? Что делается для поддержания рынка труда?

Р.Кадыров: Михаил Владимирович, снижение безработицы и рост занятости – это ключевые наши задачи. Важный инструмент для этого – создание новых рабочих мест.

В 2023 году в рамках инвестпроектов и госпрограмм создано 5650 постоянных и свыше 11 500 временных рабочих мест.

Уровень безработицы снизился до 7,1%. Для дальнейшего снижения безработицы утверждена «дорожная карта» до 2030 года. На 2024 год план по созданию новых рабочих мест и легализации трудовых отношений – порядка 22 тыс.

М.Мишустин: Одной из национальных целей развития…

Продолжение следует…

