Безопасность превыше всего – ЦБ РФ расширил список мошеннических операций

Какие операции ЦБ РФ отнес в список мошеннических?

Банк России дополнил список критериев, по которым операции обладают признаками мошенничества и подлежат блокировке. Приостановить транзакцию банки будут обязаны, если:

счет получателя находится в базе мошеннических – ранее требовалось, чтобы такая информация была получена из источников ЦБ РФ, сейчас банки могут использовать собственные данные;

клиент либо иное лицо предоставляет в банк сведения о возбуждении дела по признакам мошенничества – ранее финансовые организации могли получить такие данные исключительно от правоохранителей;

получение сведений о возможном мошенничестве, к примеру, предупреждение оператора сотовой связи о повышенной и нетипичной активности до перевода.

Кроме того, продолжают действовать и ранее установленные причины для блокировки операций: банки приостановят перевод, если устройство, с которого осуществлен вход в интернет-банк, уже использовалось злоумышленниками, операции нетипичны для клиентов, в базе ЦБ РФ есть сведения о том, что по счету получателя велась незаконная деятельность.

Когда банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные деньги?

Новые критерия и требования о блокировке операций начнут работать уже 25 июля, тогда же вступает в силу обязанность банков вернуть клиенту похищенные мошенниками средства, но только при наличии одного из оснований:

счет получателя занесен в список мошеннических счетов;

банк не уведомил клиента о проведении перевода;

карта утеряна, при этом клиент ранее известил банк об отсутствии доступа к пластику.

«Возврат похищенных средств будет проводиться по письменному заявлению жертвы в течение 30 дней с момента обращения – банк выполнит внутреннюю проверку», – заявили в ЦБ РФ.

Вместе с тем, россиянам советуют сохранять бдительность и не вестись на уловки мошенников, которых становится все больше. Так, жертвам могут предлагать перевод средств «на безопасный счет», получение социальных выплат, отправку денег якобы родственникам и т.д. Чаще всего злоумышленники используют метод социальной инженерии – убеждают клиента самостоятельно совершить операцию или сообщить коды, полученные в SMS.

09:45 16.07.2024

