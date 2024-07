Банкирос: Николай Кузнецов дал прогноз ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 июля Центробанк примет очередное решение по ключевой ставке. Эксперты Bankiros.ru ожидают рост ключевой ставки на 1-2%.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

Ключевая ставка — это процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком России. Она влияет на стоимость кредитов и депозитов в национальной экономике. Показатель служит основным инструментом денежно-кредитной политики и оказывает значительное влияние на инфляцию и экономический рост.

Повышение ключевой ставки делает кредиты дороже, что замедляет экономическую активность и снижает инфляцию, тогда как ее снижение удешевляет кредиты, стимулируя экономический рост и потребительские расходы. Таким образом, ключевая ставка является важным индикатором для финансовых рынков, инвесторов и обычных граждан, поскольку она определяет общие условия ведения бизнеса и доступность финансовых ресурсов.

Сегодня ключевая ставка составляет 16%, такой уровень держится с декабря 2023 года.

Почему ключевую ставку могут поднять

По итогам прошедшего в июне заседания Центробанка РФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляционное давление не начнет снижаться, то Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Согласно опубликованным данным, годовая инфляция в России на 8 июля ускорилась до 9,25%, с 8,59% в июне, 8,30% в мае и 7,84% на конец апреля. Частично рост цен был связан с увеличением тарифов ЖКХ с 1 июля, сообщил главный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

Если внимательно смотреть на отечественную экономику, то можно выявить факторы, говорящие как за, так и против роста ключевой ставки, отметил доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

В пользу повышения ставки говорит продолжающийся рост инфляции, напомнил Кузнецов. По состоянию на первую декаду июля годовая инфляция ускорилась до 9,25%. Сохраняется повышенный темп роста цен на все потребительские товары, подстегиваемый высоким спросом. Говорят, что на рынке присутствует «излишний потребительский оптимизм». Также, несмотря на рост кредитных ставок, спрос на деньги практически не сократился, отметил он.

Последствия роста ключевой ставки

С другой стороны, несмотря на рост зарплат в последнее время, доля оплаты труда в структуре ВВП находится лишь чуть выше исторических минимумов. Реальные располагаемые доходы населения сегодня ниже, чем 10 лет назад, напомнил Кузнецов.

Растет долговое бремя граждан и бизнеса. Для бизнеса повышение ставки чревато тем, что кредитное бремя может стать непосильным. Многие компании живут «от кредита к кредиту», и сегодня новые кредиты становятся значительно дороже старых.

«Теперь представьте: бизнес вынужден занимать деньги под 17-18%, а то и под 20-25%, при этом его общая рентабельность значительно ниже. Обрабатывающая промышленность — порядка 8-10%, сельское хозяйство — 7-8%. Что будет с таким бизнесом, если период высоких ставок продлится долго? Вполне вероятно, что нас ждет череда корпоративных банкротств. Государство настроено «спасать» флагманы экономики, но средний и мелкий бизнес сегодня предоставлен сам себе», — заявил Кузнецов.

Прогноз ключевой ставки

Вышеперечисленные факторы исключают возможность снижения ставки. У Центробанка из трех возможных вариантов решения остаются два: оставить ставку на текущем уровне или еще раз ее повысить, уточнил Кузнецов.

«Как финансисту мне хотелось бы надеяться на вмешательство сторонних сил, которые сдержат ставку на текущем уровне. Но вероятность этого невелика, хотя и не нулевая. Я бы оценил соотношение как 80/20, где 80% я отдаю в пользу повышения ставки. В текущих условиях напрашивается оценка +2% (то есть до 18%). Однако с учетом противодействующих факторов возможно, что Центробанк сделает меньший шаг, оставив себе пространство для маневра к следующему заседанию в сентябре», — ожидает Кузнецов.

Малиновский дает аналогичный прогноз.

«Мы наблюдаем ситуацию, в которой инфляция не снижается или хотя бы стабилизируется, а наоборот, демонстрирует тенденцию к росту. Это увеличивает вероятность того, что Центробанк на предстоящем заседании будет вынужден продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, повысив ключевую ставку сразу на 1-2%», — отметил Малиновский.

Кандидат экономических наук, руководитель департамента по работе на финансовых и фондовых рынках, «Норвик Банк» Алексей Суханов отметил, что заседание по вопросу ключевой ставки в ЦБ запланировано на 26 июля. Впереди еще несколько недель, за которые могут появиться данные, способные повлиять на решение ЦБ РФ, считает он. Из-за этого точно ответить на вопрос о конкретной цифре не представляется возможным. В первую очередь из-за того, что до момента заседания еще, как минимум, трижды выйдут данные по состоянию инфляции в экономике страны, на которые ЦБ обращает самое пристальное внимание.

Если же говорить о преобладающих настроениях в самом ЦБ, то нужно обратиться к заявлениям, сделанным на недавно прошедшем финансовом конгрессе Банка России. На нем представители ЦБ в своих комментариях однозначно дали понять: текущая ситуация с темпом инфляции их не устраивает и на ближайшем заседании ставка будет повышена.

«Поэтому, говоря о перспективах ставки, единственным вопросом на повестке дня будет планируемая величина повышения ставки: на один или сразу на два процентных пункта», — сообщил Суханов.

Исходя из последних комментариев представителей Банка России и данных по инфляции, можно наверняка сказать, что ключевая ставка еще долго будет высокой. Заместитель директора развития розничного бизнеса «Свой Банк» Вадим Шамин также допускает рост ключевой ставки до 17-18%.

