«Академия инноваторов» признана одним из лучших проектов в сфере образования на всероссийской инвестиционной премии

Непрерывная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов» вошла в тройку финалистов первой всероссийской инвестиционной премии «Вершина» в номинации «Лучший проект в сфере образования».

Премией награждаются проекты и компании, которые выделяются своей инновационностью и опережающими технологическими решениями. Они эффективно используют ресурсы и положительно влияют на развитие общественной сферы, способствуют улучшению экономики и инвестиционного потенциала регионов России. Премия проводится в рамках Кавказского инвестиционного форума, организованного фондом «Росконгресс» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Поддержка в рамках академии предусматривает экспертное сопровождение для полной доработки продукта и его финальной упаковки с дальнейшим доступом к потенциальным заказчикам и инвесторам. Обширная образовательная программа включает в себя лекции, воркшопы, мастер-классы, шоу-кейсы по различным дисциплинам. Участие в ней позволяет не только получить теоретические и практические знания, задать вопросы экспертам, но и завести новые знакомства для дальнейшего взаимовыгодного партнерства», — подчеркнула Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Академия инноваторов» реализуется с 2021 года, а в прошлом году в нее внесли существенные изменения. Теперь это непрерывная программа интенсивного развития проектов, в которую можно встроиться в любой момент и на любом этапе. Она не имеет ограничений по приему заявок по отраслям, а возрастной порог участников снижен до 14 лет.

Важным нововведением стал выход «Академии инноваторов» на международный уровень. Теперь не только жители России, но и представители дружественных стран могут развивать свои идеи и проекты и получить доступ к заказчикам и инвесторам.

С начала работы обновленной программы с июля 2023 года к программе присоединились более 18 тысяч технологических предпринимателей со всей страны, которые организовали свыше 3700 инновационных проектов, создали больше 250 стартапов и привлекли свыше 120 миллионов рублей в виде инвестиций и грантов.

До 12 сентября продолжается регистрация на участие в четвертом потоке «Академии инноваторов». Ознакомиться с условиями программы и подать заявку можно на странице проекта Агентства инноваций Москвы.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы. Агентство предлагает программы для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции и находить крупных заказчиков.

Агентство объединяет начинающих новаторов, стартапы и технологические компании из столицы и других регионов. Для тех, кто находится в начале пути и только собирается основать стартап, организация предлагает три масштабных проекта. Это конкурсы «Лидеры цифровой трансформации» и «Новатор Москвы», а также непрерывная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов».

