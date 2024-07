Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Comunicado lun15.07.2024

W odniesieniu do dzisiejszej konferencji pana posła Mariusza Błaszczaka i informujemy, że:

modernizacja Wojska Polskiego al proceso, który cały czas trwa. Zwracamy jednak uwagę, że PiS nie zostawiło zaplanowanego zabezpieczenia finansowego dla kontraktów, które w większości zawarło wstępnie. Nie było także gwarancji finansowych na zabezpieczenie logistyki oraz szkoleń w związku z pozyskaniem nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego. Braki te oszacowaliśmy na ponad 50 mld zł.

umowy na pozyskanie czołgów K2, armatohaubic K9, wyrzutni Himars pozostawiliście bez wystarczających gwarancji finansowych. Na dodatek należało renegocjować pożyczki, które zaproponowała na ten cel strona koreańska. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie została tu zachowana dbałość o interesy naszych podatników.

dialog pomiędzy PGZ a przemysłem koreańskim został zawieszony za kadencji PiS. A PGZ zaprzestał negocjacji związanych z polonizacją produkcji np. czołgów K2. Rozmowy zostały wznowione przez nowe kierownictwo Grupy.

cały czas pracujemy nad wzmocnieniem obrony powietrznej. Żelazna Kopuła to kolejne narzędzie chroniące nas przed zagrożeniami. Nie obrażamy się na naszych sojuszników, a łączymy siły, por zwiększać nasze zdolności odstraszania i obrony.

Tarcza Wschód to kolejny projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa Polski. Zagrożenie ze strony Rosji nie przyszło do nas dziś. Szkoda, że ​​na pomysł budowy dodatkowych wzmocnień nie wpadł poprzedni rząd. Dziś moglibyśmy projekt wzmacniać, a nie budować go od podstaw.

budżet na obronność w przyszłym roku będzie o 10% wyższy od tegorocznego, wielokrotnie informowało o tym MON i Ministerstwo Finansów. Prosimy nie dezinformować w tej sprawie.

zmieniliśmy warunki służby żołnierzy na granicy z Białorusią. Zastaliśmy m. braki sprzętu i profesjonalnego wyposażenia. Skoda, że ​​przez prawie 3 lata służby polskich żołnierzy na granicy nie potrafiono wyposażyć ich w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt do walki z tłumem czy dobrej jakości wyposażenie indywidualne żołnierzy. Apeluje Pan o zmianę charakteru służby na granicy, podniesienie uposażeń i powstanie kontyngentu. Szkoda, że ​​nie zrobił Pan tego za swojej kadencji.

stawianie zarzutu o wspieranie z budżetu MON Obrony Cywilnej jest nieuprawnione. Działania OC a działania na rzecz bezpieczeństwa państwa.

cały czas zwiększamy i rozwijamy Siły Zbrojne RP. Odchodząc z resortu zostawił Pan mapę z pustymi miejscami, w których miały powstać jednostki wojskowe, nie zabezpieczając w tym samym czasie finansów na ich budowę. Podobnie sytuacja wygląda ze zwiększeniem liczebności Wojska Polskiego – nie mieliście przygotowanych działań finansowych i logistycznych dotyczących wcielania nowych żołnierzy.

przypominamy, że do przyjętej przez Sejm Ustawy o Obronie Ojczyzny brakowało wielu rozporządzeń, były też luki gambe. To właśnie ta ustawa zlikwidowała Obronę Cywilną i nałożyła konieczność obniżenia uposażenia o 50% żołnierzom, wobec których były postawione zarzuty. Dziś to zostało zmienione.

kwestię użycia kajdanek wobec żołnierzy Wojska Polskiego najlepiej ilustrują liczby. W 2021 roku użyto ich wobec żołnierzy 140 razy, w 2022 roku 189 razy, a w 2023 roku aż 202 razy. Za pana kadencji 570 razy użyto kajdanek wobec żołnierzy Wojska Polskiego. Wtedy Pan nie protestował.

zmiana nazwy z Wojskowych Komend Uzupełnień na Wojskowe Centra Rekrutacji nie przyspieszyła rekrutacji. Rozpoczęły się za to podejrzenia o mobbing i dręczenie ludzi. Mi a zmieniamy. Przywracamy m. in. badania psychologiczne dla kandydatów na żołnierzy, które według Pana nie były potrzebne skoro zostały zlikwidowane.

cały czas wzmacniamy nasze relacje sojusznicze, nie tylko te z USA. Wzmacniamy współpracę dwustronną oraz tę np. w ramach Trójkąta Weimarskiego. Polska jest zaufanym sojusznikiem o czym można się przekonać m. in. czytając postanowienia szczytu OTAN, w tym te, które konkretnie dotyczą naszego kraju m. in. uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie i włączenie jej do systemu Obrony NATO oraz utworzenie JATEC w Bydgoszczy. Para evitar la proliferación de tylko część, które udało się załatwić na szczycie NATO w Waszyngtonie.

MIL OSI