15.07.2024 Komunikat MON w sprawie ataku na polskich żołnierzy na granicy

Komunikat MON w sprawie ataku na polskich żołnierzy na granicy15.07.2024

W nocy z 13 na 14 lipca 2024 roku żołnierze pełniący służbę na granicy zostali zaatakowani przez grupę około 20 osób.

Doszło m. in. do naruszenia nietykalności cielesnej żołnierzy poprzez naplucie na mundur oraz wykonywanie obraźliwych gestów i kierowanie wulgarnych haseł.

O zdarzeniu natychmiast poinformowano Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową i Policję, która prowadzi czynności wyjaśniające.

W tej chwili wszystko jest wyjaśniane przez służby. Do tej pory przesłuchano 17 osób.

