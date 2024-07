Этот день в истории Политеха: 15 июля–21 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какими событиями в истории Политеха отмечена середина июля? Рассказывает в очередном выпуске спецпроекта к 125-летию университета.

15 июля 2021 года в России стартовала программа студенческого туризма, подготовленная Минобрнауки России по поручению президента Владимира Путина. У студентов российских вузов появилась уникальная возможность очень бюджетно путешествовать по стране и проживать в кампусах и общежитиях вузов. В пилотную программу вошли 15 российских вузов, которые принимали путешествующих студентов. Политех — единственный петербургский вуз-участник программы, встречал ребят со всей России.

В Политехе студентов-путешественников поселили в модульных общежитиях и предложили культурную программу на выбор: «День молодёжных пространств», «День классических музеев», «День современного искусства», «День фортов» и т. д. Например, в «День молодёжных пространств» предлагалось посетить Новую Голландию, Крестовский остров, «Севкабель Порт», Малую Садовую улицу, Дворцовую площадь. В течение всего дня гостей сопровождали волонтёры из Политеха.

16 июля 2012 года в Политехе выступил Нобелевский лауреат Дан Шехтман.

В этот день университет посетила делегация учёных Израиля,в которую вошли: Нобелевский лауреат по химии 2011 года, профессор Дан Шехтман (Израильский технологический институт «Технион»); профессор Боб Лапидот (Израильская академия естественных и гуманитарных наук); профессор Борис Цукерблат (Университет Бен Гуриона); доктор Алекс Луговской и профессор Михаил Зиниград из Ариэльского университетского центра Самарии; профессор Михаил Рот из Еврейского университета Иерусалима.

Во время круглого стола Дан Шехтман выступил с докладом «Квазикристаллическое состояние твёрдых тел», обобщающим его исследования в области кристаллографии — именно за открытие квазикристаллов ему была присуждена Нобелевская премия по химии 2011 года.

16 июля 2019 года ректор СПбПУ Андрей Рудской стал почётным доктором Сити, Университета Лондона. Торжественная церемония проходила под председательством ректора университета, профессора сэра Драммонда Бона. Поприветствовал зрителей, представил и поздравил Андрея Ивановича президент вуза сэр Пол Карран.

Ранее звания почётных докторов удостоились лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфёров, который долгое время работал в Политехе, и президент СПбПУ, академик Михаил Фёдоров.

17 июля 1937 года был арестован выпускник экономического факультета Ленинградского политехнического института 1930 года, первый редактор газеты «Товарищ» (одно из названий газеты «Политехник») Василий Григорьевич Евдокимов. В этот же день бюро Выборгского райкома ВКП(б) исключило его из партии с формулировкой: «За тесную и близкую связь с врагом народа Петровским и за право-оппортунистические колебания в период 1928–1929 гг.»

Незадолго до этого, 21 июня 1937 года, Василия Евдокимова отстранили от должности директора Ленинградского индустриального института, которую он занимал всего год — с 25 июня 1936 года.

Карьерный взлёт Василия Евдокимова был стремительным, а падение сокрушительным. Ещё будучи аспирантом, он заведовал инженерно-экономическим факультетом Ленинградского машиностроительного института, образованного на базе ЛПИ. В апреле 1931 года уже занимал пост заместителя директора Машиностроительного института, одновременно преподавал на кафедре экономии машиностроительной промышленности.

19 августа 1931 года приказом ВСНХ СССР В. Г. Евдокимов был назначен директором Машиностроительного института. В этот период он получил две грамоты и благодарность Наркомата тяжёлой промышленности, стал доцентом. 1 сентября 1934 года, уже в Ленинградском индустриальном институте, В. Г. Евдокимова назначили деканом инженерно-экономического факультета и заведующим кафедрой «Экономика металлопромышленности». В феврале 1935 года получил новое назначение — уполномоченным, а затем начальником ленинградского Управления учебными заведениями Наркомтяжпрома. А потом — директор Ленинградского индустриального института.

Следствие по его делу продолжалось с 17 июля 1937 года по 2 сентября 1938 года. После этого он был приговорён за «контрреволюционную деятельность» к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Молотовскую область на стройки Соликамска. Умер Василий Григорьевич, если верить свидетельству о смерти, 24 июля 1942 года, не дожив нескольких дней до 39 лет и до окончания срока приговора.

19 июля 1980 года начались XXII летние Олимпийские игры в Москве. В этот же день в Ленинграде состоялась церемония встречи Олимпийского огня, привезённого из столицы. 20 июля с Исаакиевской площади стартовала эстафета олимпийского огня к стадиону им. С. М. Кирова. Зажжение олимпийского огня на стадионе стало кульминацией открытия олимпийского футбольного турнира. Одним из факелоносцев был студент Политехнического института Александр Засыпкин. Он учился на электромеханическом факультете, был мастером спорта СССР. В 1980 году он стал победителем первенства опорных пунктов олимпийской подготовки в Днепропетровске, а в 1981— в первенстве Минвуза СССР на дистанции 100 метров.

Кстати, сам факел для олимпийского огня разработали в Ленинграде под руководством выпускника Политеха Бориса Тучина в рекордные сроки — за 30 дней. Организационный комитет олимпиады поручил разработку её главного символа Ленинградскому научно-производственному объединению имени В. Я. Климова (ныне «ОДК-Климов»). Возглавить процесс разработки факела и собрать команду было поручено ведущему конструктору завода, выпускнику электромеханического факультета Политеха Борису Петровичу Тучину.

Факел мы конструировали в свободное от работы время. Все его создатели — или спортсмены, или любители спорта. Интересно отметить, что пятеро из семи создателей факела — выпускники Политехнического института, четверо — выпускники энергомашиностроительного факультета , — приводит слова Бориса Тучина газета «Политехник» в № 21 за 1979 год.

21 июля — День металлурга. Металлургическое отделение было одним из четырёх первых отделений открывшегося в 1902 году Санкт-Петербургского политехнического института. Его деканом ещё в ноябре 1901 года был назначен Николай Александрович Меншуткин. Для разработки учебных программ в квартире у Меншуткина регулярно собирались крупнейшие специалисты, в том числе учёный-металлург с мировым именем Дмитрий Константинович Чернов. В назначенный срок в министерство были представлены программы по химии, металлургии и другим дисциплинам. Их утвердили почти без изменений. На Николая Александровича возложили обязанности по комплектованию кадров металлургического отделения — он приглашал профессоров, ассистентов и лаборантов. В Политехе работали многие учёные, чьи имена вписаны в историю металлургии: Михаил Александрович Павлов, Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, Павел Павлович Федотьев, Василий Сергеевич Смирнов.

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской — выпускник металлургического факультета Ленинградского политехнического института 1981 года.

Сегодня в структуре Политеха есть отдельный профильный Институт машиностроения, материалов и транспорта, в состав которого входят пять высших школ и две кафедры. За плечами сотрудников ИММиТ многолетний опыт работы в области исследования и проектирования новых изделий, разработки технологий и создания новых образовательных программ.

Работы металлургической школы политехников получили мировую известность, а современные учёные-металлурги ведут экспериментальные исследования, сотрудничают с ведущими предприятиями отрасли.

