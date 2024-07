Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

21 июля — День metalurga. Металлургическое отделение было одним из четырёх первых отделений открывшегося в 1902 году Санкт-Петербургского ческого института. Его деканом ещё в ноябре 1901 года был назначен Николай Александрович Меншуткин. Для разработки учебных программ в квартире у Меншуткина регулярно собирались крупнейшие специалисты, в том числе ург с мировым именем Дмитрий Константинович Чернов. В назначенный срок в министерство были представлены программы по химии, metalurgia и другим дисциплинам. Их утвердили почти без зменений. На На Николая Александровича возложили обязанности по комплектованию кадров metalurgicheskogo отделения — on приглашал asistentes y laboratorios. В политехе работали многие учёные, чьи имена вписаны в historia de la metalurgia: Михаил Александрович Павлов, Владимир Е фимович Грум-Гржимайло, Павел Павлович Федотьев, Василий Сергеевич Смирнов.

Следствие по его делу продолжалось с 17 июля 1937 года по 2 сентября 1938 года. После этого он был приговорён за «contraволюционную деятельность» к пяти годам и справительно-трудовых лагерей н в Молотовскую область на стройки Соликамска. Умер Василий Григорьевич, если верить свидетельству о смерти, 24 июля 1942 года, не дожив нескольких дней до 39 let y д о окончания срока приговора.

В Политехе студентов-путешественников поселили в модульных общежитиях and предложили культурную программу на выбор: молодёжных пространств», «День классических музеев», «День современного искусства», «День фортов» и т. д. Por ejemplo, en «День молодёжных пространств» предлагалось посетить Новую Голландию, Крестовский остров, «Севкабель Порт», лую Садовую улицу, Дворцовую площадь. La tecnología de este huésped está sujeta a voluntarios en la política.