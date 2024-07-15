Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Какими событиями в historia ¿Politeha отмечена середина июля? Рассказывает в очередном выпуске спецпроекта к 125-летию университета.

15 de julio de 2021, en Rusia, se inicia el programa de turismo para estudiantes, bajo la dirección de Minobrnauks, Rusia Vladimir Putina. У студентов российских вузов появилась уникальная возможность очень бюджетно путешествовать по стране и проживать в кампусах и об щежитиях вузов. En el programa de pilotos hay 15 programas de aprendizaje, que son los primeros estudiantes. Политех — единственный петербургский вуз-участник программы, встречал ребят со всей России.

В Политехе студентов-путешественников поселили в модульных общежитиях and предложили культурную программу на выбор: молодёжных пространств», «День классических музеев», «День современного искусства», «День фортов» и т. д. Por ejemplo, en «День молодёжных пространств» предлагалось посетить Новую Голландию, Крестовский остров, «Севкабель Порт», лую Садовую улицу, Дворцовую площадь. La tecnología de este huésped está sujeta a voluntarios en la política.

16 de junio de 2012, recibido por el premio Nobel Dan Shehtman.

En esta universidad hay una delegación de Israel, con el premio Nobel 2011, рофессор Дан ШехтMAN (Instituto tecnológico israelí «Технион»); profesor Bob Лапидот (Израильская академия естественных и гуманитарных наук); el profesor Boris Kukerblat (Universitat Ben Guriona); el doctor Alex Lugovskoy y el profesor Michail Zinigrad en el centro universitario de Samaria; El profesor Michail Rot es de la Universidad de Jerusalén.

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16 de junio de 2019, el rector de la SПбПУ Andrey Рудской стал почётным доктором Сити, Университета Лондона. Торжественная церемония проходила под председательством rector de la universidad, profesora сэра Драммонда Бона. Поприветствовал зрителей, представил и поздравил Андрея Ивановича президент вуза сэр Пол КарRAN.

Ранее звания почётных докторов удостоились лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфёров, который долгое время работал En Politécnica y el presidente de la СПбПУ, el académico Michail Fёдоров.

17 июля 1937 года был арестован выпускник экономического факультета Ленинградского политехнического института 1930 года, первый р едактор газеты «Товарищ» (одно из названий газеты «Политехник») Василий Григорьевич Евдокимов. В этот же день бюро Выборгского райкома ВКП(б) исключило его из партии с формулировкой: «За тесную и близкую связь врагом народа Петровским и за право-опортунистические колебания в period 1928-1929 гг.»

Nacido el 21 de enero de 1937, Basilia Evdokimova es directora del Instituto Industrial de Leningrado. ута, которую он занимал всего год — с 25 июня 1936 года.

Карьерный взлёт Василия Евдокимова был стремительным, а падение сокрушительным. Ещё будучи аспирантом, он заведовал инженерно-экономическим факультетом Ленинградского машиностроительного института, на базе ЛПИ. Año 1931 машиностроительной промышленности.

19 de agosto de 1931, año de ВСНХ СССР В. Г. Евдокимов был назначен директором Машиностроительного института. Durante este período de tiempo de duración de dos programas y programas de narcoma, la situación actual es constante. 1 de septiembre de 1934, en el Instituto Industrial de Leningrado, В. Г. Евдокимова назначили деканом инженерно-экономического факультета и заведующим кафедрой «Экономика металлопромышленности». En 1935, apareció una nueva aparición en la ciudad de Leningrado. комтяжпрома. А потом — director del instituto industrial de Leningrado.

Следствие по его делу продолжалось с 17 июля 1937 года по 2 сентября 1938 года. После этого он был приговорён за «contraволюционную деятельность» к пяти годам и справительно-трудовых лагерей н в Молотовскую область на стройки Соликамска. Умер Василий Григорьевич, если верить свидетельству о смерти, 24 июля 1942 года, не дожив нескольких дней до 39 let y д о окончания срока приговора.

El 19 de enero de 1980 se creó el XXII LETние Олимпийские игры в Москве. En este lugar en Leningrado se organizan ceremonias deportivas exclusivas para el deporte olímpico. 20 июля с Исаакиевской площади стартовала эстафета олимпийского огня к стадиону им. С. M. Кирова. Зажжение олимпийского огня на стадионе стало кульминацией открытия олимпийского футбольного турнира. Одним из факелоносцев был студент Политехнического иститута Александр Засыпкин. Он учился на электромеханическом факультете, был мастером спорта СССР. En 1980, en стал победителем первенства опорных пунктов олимпийской подготовки в Днепропетровске, en 1981— в первенстве Ми нвуза СССР en distancias de 100 metros.

Кстати, сам факел для олимпийского огня разработали в Ленинграде под руководством выпускника Политеха Бориса Тучина сроки — за 30 дней. El comité organizador de competiciones por la organización del simbolismo de Leningradskomu научно-производственному объединению B. Я. Климова (ныне «ОДК-Климов»). Возглавить процесс разработки факела и собрать команду было поручено ведущему конструктору завода, выпускнику о факультета Политеха Борису Петровичу Тучину.

Факел мы конструировали в свободное от работы время. Все его создатели — и ли спортсмены, или любители спорта. Interesado en el ordenador y en su dispositivo móvil: institutos politécnicos, expertos en energía шиностроительного факультета, — приводит слова Бориса Тучина газета «Политехник» в № 21 de 1979 год.

21 июля — День metalurga. Металлургическое отделение было одним из четырёх первых отделений открывшегося в 1902 году Санкт-Петербургского ческого института. Его деканом ещё в ноябре 1901 года был назначен Николай Александрович Меншуткин. Для разработки учебных программ в квартире у Меншуткина регулярно собирались крупнейшие специалисты, в том числе ург с мировым именем Дмитрий Константинович Чернов. В назначенный срок в министерство были представлены программы по химии, metalurgia и другим дисциплинам. Их утвердили почти без зменений. На На Николая Александровича возложили обязанности по комплектованию кадров metalurgicheskogo отделения — on приглашал asistentes y laboratorios. В политехе работали многие учёные, чьи имена вписаны в historia de la metalurgia: Михаил Александрович Павлов, Владимир Е фимович Грум-Гржимайло, Павел Павлович Федотьев, Василий Сергеевич Смирнов.

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской — выпускник metalurgического факультета Ленинградского политехнического инстит ута 1981 года.

Сегодня в структуре La política es un nuevo perfil del Instituto de maquinaria, materiales y transporte, en el sector т пять высших школ и две кафедры. За плечами сотрудников ИММиТ múltiples opciones de robots en la instalación y protección de nuevas tecnologías y sistemas создания новых образовательных программ.

Работы металлургической школы политехников получили мировую известность, а современные учёные-металлурги ведут ьные исследования, сотрудничают с ведущими предприятиями отрасли.

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