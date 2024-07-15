Финансовые новости: 15.07.2024, 10-16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1013U1 (Славнеф1Р3).

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
15.07.2024
10:16
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 15.07.2024, 10-16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 95.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1007.25 руб., эквивалентно ставке 12.5 %) ценной бумаги RU000A1013U1 (Славнеф1Р3).
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