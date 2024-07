Финансовые новости: Банк России и Корпорация «МСП» будут обмениваться информацией о государственных МФО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Информационный обмен предусмотрен соглашением, которое подписали регулятор и корпорация. Такое взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Корпорация получит доступ к аналитике и статистике Банка России по этой категории микрофинансовых организаций (МФО). Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства. В свою очередь корпорация будет направлять в Банк России результаты проведенного ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эту информацию Банк России будет использовать в том числе для эффективного управления рисками таких организаций. Портфель займов МСП на конец 2023 года составил более 80 млрд рублей, основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО — 87%. Фото на превью: Summit Art Creations / Shutterstock / Fotodom

