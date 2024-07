Финансовые новости: Актуальный список участников RUONIA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

RUONIA представляет собой процентный индикатор, рассчитываемый как средневзвешенная процентная ставка, по которой российские кредитные организации, включенные в перечень участников RUONIA, утвержденный Банком России (список участников RUONIA), совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт.

Срочная версия RUONIA и индекс накопленного значения RUONIA, на основе которого каждый участник рынка может рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности, рассчитываются за каждый день на основе процентной ставки RUONIA (по формуле сложного процента — в рабочие дни, за которые производился расчет RUONIA, по формуле простого процента — в выходные дни и дни, за которые расчет RUONIA не производился) и публикуются на сайте Банка России в дни расчета RUONIA. Отбор кредитных организаций для формирования списка участников RUONIA производится на основе ряда характеристик, включая финансовые показатели, кредитные рейтинги, активность на межбанковском рынке и других. Внесение изменений в методику RUONIA и список участников RUONIA подлежит согласованию Комитетом по наблюдению за процентной ставкой RUONIA и утверждению Председателем Банка России.

