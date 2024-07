«Роснефть» провела всероссийскую конференцию по вопросам обследований строительных конструкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Научный институт «Роснефти» в Красноярске организовал Всероссийскую конференцию, посвященную актуальным вопросам и инновациям в обследовании строительных конструкций зданий и сооружений.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом более 150 специалистов и экспертов из ведущих научно-проектных институтов и инженерно-строительных организаций со всей страны.

Являясь лидером нефтяной отрасли Российской Федерации, «Роснефть» ежегодно проводит конференции по различным направлениям деятельности, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие идеи и практики.

Одной из центральных тем конференции стал опыт применения технологии лазерного сканирования. Только в 2023 году специалисты Компании выполнили сканирование более 90 объектов капитального строительства, благодаря чему плановая реконструкция зданий и сооружений была проведена с максимальным сохранением существующего фонда. Экономический эффект от проведённых мероприятий превысил 1 млрд рублей.

Также в ходе мероприятия специалисты научных и проектных институтов «Роснефти» продемонстрировали результаты использования сейсмоакустических и геофизических методов, которые позволяют с высокой точностью определять размеры и техническое состояние недоступных для визуального осмотра конструкций.

Для делегатов конференции были организованы экскурсии в лаборатории красноярского института и в крупнейший среди нефтегазовых компаний России Центр хранения сейсмической информации.

15 июля 2024 г

