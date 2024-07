Source: MIL-OSI Russian Language News

Проезд на транспорте по QR-коду от Банка «РОССИЯ» и НСПК – с выгодой 8 рублей! Банк «РОССИЯ» и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили совместную акцию: проезд в общественном транспорте при оплате мобильным телефоном через Систему быстрых платежей с помощью NFC-таблички или через QR-код стоит на 8 рублей дешевле. Банк «РОССИЯ» стал первым партнером НСПК, внедрившим такую форму оплаты проезда. Для оплаты достаточно поднести смартфон с установленным мобильным приложением СБПэй к NFC-табличке или отсканировать QR-код камерой смартфона или через СБПэй. Со счета автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки. При этом оплата займет всего пару секунд, а выгода составит 8 рублей. Акция действует в Кировской, Омской, Иркутской, Мурманской областях, Республике Чувашии и Бурятии. Пассажиры высоко оценили новый сервис: со старта акции количество операций превысило 1 млн и продолжает расти высокими темпами. Банк «РОССИЯ» последовательно участвует в модернизации платежной инфраструктуры общественного транспорта в разных регионах нашей страны и планирует расширять сотрудничество с транспортными операторами. С полной информацией о правилах предоставления скидки на проезд, а также с перечнем регионов и маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

