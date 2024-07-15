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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Проезд на транспорте по QR-коду от Банка «РОССИЯ» и НСПК – с выгодой 8 рублей!
Банк «РОССИЯ» и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили совместную акцию: проезд в общественном транспорте при оплате мобильным телефоном через Систему быстрых платежей с помощью
Банк «РОССИЯ» стал первым партнером НСПК, внедрившим такую форму оплаты проезда.
Для оплаты достаточно поднести смартфон с установленным мобильным приложением СБПэй к
Акция действует в Кировской, Омской, Иркутской, Мурманской областях, Республике Чувашии и Бурятии.
Пассажиры высоко оценили новый сервис: со старта акции количество операций превысило 1 млн и продолжает расти высокими темпами.
Банк «РОССИЯ» последовательно участвует в модернизации платежной инфраструктуры общественного транспорта в разных регионах нашей страны и планирует расширять сотрудничество с транспортными операторами.
С полной информацией о правилах предоставления скидки на проезд, а также с перечнем регионов и маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
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