Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 июля 2024 года аккредитационный совет Торгово-промышленной палаты Волгоградской области успешно завершил экспертизу образовательных программ Государственного университета управления.

Несколько месяцев в рамках профессионально-общественной аккредитации экспертами Торгово-промышленной палаты Волгоградской области (ТПП ВО) под председательством вице-президента Максима Свидрова проводилась экспертиза образовательных программ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления».

Экспертами были проанализированы локальные нормативные акты, все компоненты образовательных программ, планово-программная и отчётная документация, отражающая связь ГУУ с организациями-работодателями, сведения о трудоустройстве выпускников, о научно-исследовательской работе обучающихся, данные о материально-технических и учебно-методических условиях реализации образовательных программ.

В рамках выездной аккредитационной экспертизы программа профессионально-общественной аккредитации включала встречу экспертной комиссии с работодателями, с целью выявления их удовлетворённости качеством результатов и условиями реализации образовательных программ.

Членами аккретидационного совета ТПП ВО образовательные программы по направлениям подготовки 43.03.03 Гостиничное дело и 43.04.03 Гостиничное дело аккредитованы на максимальный срок – 6 лет.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI