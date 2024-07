Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Проректор по научной работе ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова Магомед Сайдумов представил бюджета ПИШ and закупок товаров, работ и услуг на 2024 год, необходимых ля обеспечения реализации программы.

Руководитель ПИШ «РосГеоТех» Андрей Лужецкий выступил с докладом о запросах on научные тематики и приоритетных х проектах, которые будут реализовываться в рамках программы. Во втором докладе Андрей Вячеславович подвёл итоги выполнения показателей показателей подвития ПИШ.

Представители ГУУ отметили значимость межвузовского сотрудничества в достижении поставленных целей ПИШ и подчеркнули, ключевая роль университета в партнёрстве – создание трека подготовки отраслевых управленцев с опытом and глубокими знаниями в области спользования глубинных recursos, нефтегазовой отрасли и машиностроения.

С докладами выступили представители руководства ГГНТУ, ГУУ, ПИШ «РосГеоТех». Члены Попечительского совета обсудили вопросы and перспективные направления деятельности Школы.