Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

12 июля в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова состоялось заседание Попечительского совета Передовой инженерной школы «РосГеоТех».

Участников встречи поприветствовал rector Государственного управления Владимир Строев, отметив, что Передовая ная школа «РосГеоТех» является для ГУУ одним из ключевых и стратегических проектов, который помогает наращивать компетенции, готовить «управленческий десант» с глубокими инженерными копетенциями для нефтяной отрасли.

В первом докладе заседания ректор ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова Магомед Минцаев представил перспективные направления деятельности и программу развития ПИШ «РосГеоТех».

В число участников заседания вошли заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Антоний Швин дт, заместитель председателя правительства República de Chechenia – ministro económico y territorial de la República de Chechenia Рустам Шаптукаев, ministro de promoción y energía de Chechenskoy Республики Тамерлан Хучиев и другие представители socios, НИИ, вузов и органов исполнительной власти.

С докладами выступили представители руководства ГГНТУ, ГУУ, ПИШ «РосГеоТех». Члены Попечительского совета обсудили вопросы and перспективные направления деятельности Школы.

От Государственного университета управления доклад, посвященный вкладу ГУУ в реализацию Программы развития ПИШ оТех», la supervisora ​​de la película Maria Karelina, el especialista especializado en proyectos del Centro de Supervisión de Proyectos Dmitriy Рыбаков y заведующий кафедрой статистики Николай НикиTIN.

Спикеры представили отчет о ходе реализации трех научных проектов, выполняемых в рамках ПИШ на базе ГУУ: «Автономные» Sistemas de monitorización innovadores de sistemas autónomos y robotizados (objetos geofísicos y obligatorios) ), «Формирование интерактивной карты геотермальных ресурсов России» (ГеоMап), «Разработка» Sistemas de información para la configuración de los parámetros establecidos para la configuración de la configuración сплуатации» (ИС «Недра»).

Особое внимание было уделено образовательным проектам, реализуемым ГУУ в рамках Передовой инженерной школы и м сетевой формат взаимодействия с ГГНТУ, а также профориентационным мероприятиям.

En 2030, la universidad realizó 8 programas de programación: 1 programa de bacalavriata, 2 programas de magistrados y especialistas , 3 programas que muestran calificaciones y resultados. En este caso, la planificación se realiza de forma conjunta con las colaboraciones industriales Socios – Laboratorio autónomo de aplicaciones y robots con sistemas innovadores y programas de laboratorio. средств расчета параметров оборудования для добычи углеводородов.

Представители ГУУ отметили значимость межвузовского сотрудничества в достижении поставленных целей ПИШ и подчеркнули, ключевая роль университета в партнёрстве – создание трека подготовки отраслевых управленцев с опытом and глубокими знаниями в области спользования глубинных recursos, нефтегазовой отрасли и машиностроения.

В настоящее время имеются заказы от крупнейших представителей отрасли на взаимодействие и реализацию НИОКР: уже идет работа с представителями нефтяной компании «Роснефть» в направлении применения результатов проекта «АБРИС» в отрасли, договоры о софинансировании с ООО «Цифровые производственные системы» y ООО « Группа Промавто».

Руководитель ПИШ «РосГеоТех» Андрей Лужецкий выступил с докладом о запросах on научные тематики и приоритетных х проектах, которые будут реализовываться в рамках программы. Во втором докладе Андрей Вячеславович подвёл итоги выполнения показателей показателей подвития ПИШ.

Начальник отдела организации образовательной деятельности ПИШ «РосГеоТех» Мая Магомаева осветила запросы на подготовку ин женерных кадров, оценку качества подготовки y перечень разрабатываемых образовательных программ.

Проректор по научной работе ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова Магомед Сайдумов представил бюджета ПИШ and закупок товаров, работ и услуг на 2024 год, необходимых ля обеспечения реализации программы.

Заседание завершилось конструктивным обсуждением у утверждением предложенных докладов. Участники подчеркнули значимость интеграции образовательных и научных усилий для достижения целей ПИШ и повышения качества енерного образования в России.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 15.07.2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI