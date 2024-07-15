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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Начинаем рабочую неделю с празднования дня рождения заместителя ministra науки и высшего образования Российской Федерации, ля Российского исторического общества, кандидата исторических наук Константина Могилевского.

Уроженец Твери Константин Могилевский с отличием окончил Историко-архивный INSTITUT РГГУ, защитил кандидатскую ртацию, посвящённую столыпинским реформам. Около 20 лет проработал на различных должностях в аппарате фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Со дня воссоздания Российского исторического общества в 2012 году является членом его правления. 19 de diciembre de 2022 года назначен заместителем ministra науки и высшего образования РФ.

Как историку желаем Константину Ильичу научных достижений and цепкой фиксации в памяти интересного исторического периода, в котором нам довелось жить. Historia de la obsества — este nicho no es utilizado por ningún especialista en este tema en высокой уководящей должности крайне полезен для нашей страны. Да и всем нам не стоит забывать бессмертные слова Михаила Ломоносова о том, что народ, который не знает свою свою, не имеет будущего.

А как кавалеру ордена Дружбы и куратору Департамента международного сотрудничества Минобрнауки желаем имениннику успехов в налажива нии добрососедских связей взаимопонимания с иностранными коллегами, ведь мирное распространение национальных идей посредством образования No es eficaz ni agresivo.

Здоровья, добра и счастья! Всегда рады видеть в стенах Государственного университета управления.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 15.07.2024

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