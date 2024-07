Первые итоги приёмной кампании 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

На календаре середина лета, прекрасная погода и разгар каникул, а для абитуриентов — это самый ответственный период, когда им предстоит выбрать университет и профессию. 11 июля закончился прием документов для тех, кто поступает по результатам вступительных испытаний и уже 12 июля поступающие сдавали первые экзамены в стенах Политехнического университета. Для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, прием документов продолжится до 25 июля, 12:00 по московскому времени. Мы же готовы поделиться первыми результатами приёмной кампании этого года.

К 12 июля вуз принял более 70 000 заявлений на программы бакалавриата и специалитета (все формы обучения). В этом году Политех выделил 3434 бюджетных места.

8 июля закончился приём заявлений для будущих дизайнеров. На направление «Дизайн» (54.03.01) подано 645 заявлений, еще 292 — на «Дизайн архитектурной среды» (07.03.03). Ребята уже прошли творческие испытания и ждут итоговые баллы. Напомним, что для поступления на вышеперечисленные направления кроме результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, необходимо было успешно пройти творческие испытания по рисунку, живописи, композиции для направления «Дизайн», либо по рисунку и архитектурной композиции на направление «Дизайн архитектурной среды».

Самый большой конкурс в Институте компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) и Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ). Надо отметить, что гуманитарные направления у абитуриентов Политехнического университета пользуются большой популярностью — почти 9 000 заявлений в ИПМЭиТ и на направления Гуманитарного института (ГИ).

Уже сейчас видно, что количество заявлений в СПбПУ существенно возросло, при этом абсолютное большинство заявлений подано через Госуслуги. Особенностью этого года являются изменения, по которым приём на целевое обучение проводится по новым правилам. Мы желаем всем поступающим добиться своей цели и стать студентами университета. Уверены, что Политех — отличное место для того, чтобы все цели были реализованы , — отметил ответственный секретарь приёмной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик.

Приём документов продолжается и списки первых зачисленных студентов, куда войдут поступающие по квотам и без вступительных испытаний, появятся на сайте Поступление 2024 30 июля.

6 августа выйдут приказы о зачислении на основные конкурсные места. Для поступающих на контракт очно, очно-заочно и заочно списки опубликуют 16 августа и 5 сентября соответственно.

Сотрудники приемной комиссии всегда на связи и готовы ответить на вопросы абитуриентов

В группе ВК Политех Абитуриентам

В телеграм-канале Политех Абитуриентам

По телефонам 8 (812) 775-05-30 — для звонков из Санкт-Петербурга

Для поступающих 8 (800) 707-18-99 — для звонков по России

По электронной почте abitur@spbstu.ru

Вы также можете приехать в университет лично по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус.

