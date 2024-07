Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С января по июнь 2024 года в России уже благоустроено 1173 общественные и дворовые территории. Эта работа проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В новом майском указе Президента поставлена задача к 2030 году благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий. Такие пространства становятся новыми точками притяжения местных жителей. Более того, они открывают новые возможности и перспективы для развития малого и среднего бизнеса и внутреннего туризма. С начала текущего года в России обновили 573 двора и 600 общественных пространств. В их числе парки и скверы, набережные, городские площади, а также улицы и пешеходные зоны. Всего с начала реализации федерального проекта, с 2019 года, облагорожено 66 411 территорий. Стоит отметить, что с каждым годом растёт вовлечённость граждан России в развитие городов и населённых пунктов, где они проживают», – сказал Марат Хуснуллин.

В этом году количество россиян старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в муниципальных образованиях, достигло 22,2 миллиона человек, в их числе 17,2 миллиона человек, проголосовавших за объекты благоустройства во время всероссийского голосования. Кроме того, граждане принимали участие в анкетировании, опросах, дизайн-играх, форумах и других мероприятиях.

«В рамках федерального проекта в 712 населённых пунктах 84 регионов нашей страны реализуются комплексные проекты по благоустройству. Это проекты – победители всероссийского конкурса, который проводится Минстроем России по поручению Президента. С начала проведения конкурса уже завершено 711 проектов, в процессе реализации находятся ещё 316», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В частности, в этом году благоустроена Театральная площадь и прилегающие территории по улице Астраханской в Анапе. Здесь выполнили мощение нового тротуарного покрытия с тематическим орнаментом и точечной подсветкой, установили фонтаны и малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники.

Также в этом году завершили благоустройство городского парка имени М.Горького в Курганинске Краснодарского края: обновили территорию перед храмом Вознесения Господня, создали поляну для пикника и несколько тематических игровых зон, установили фонтан.

Помимо этого, по федеральному проекту благоустроили набережную реки Мелеуз с прилегающей к ней территорией в городе Мелеузе Республики Башкортостан, пешеходную зону по улице Ленина в городе Изобильном Ставропольского края, а также Бульвар реки Черёмухи в городе Рыбинске Ярославской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI