Марат Хуснуллин: В Мариуполе завершилась реконструкция набережной и городского пляжа

В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены работы по реконструкции и комплексному благоустройству набережной и пляжной зоны общей протяжённостью 2,5 км. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Ещё в марте 2023 года, когда Президент осматривал объекты восстановления в Мариуполе, у нас была лишь концепция обновления береговой линии возле Приморского парка – территории площадью 100 га, которая была заброшена. Наша задача была успеть подготовить объект к следующему пляжному сезону. И вот сейчас это место качественно преобразилось. На прошлой неделе пообщался с отдыхающими на пляже. Им понравился результат, но дополнительно попросили установить ещё больше скамеек, так как сюда приходит теперь очень много людей, а также оборудовать подходы к морю, в том числе спуск для маломобильных граждан», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин отметил, что в ходе реконструкции набережной строители отлили её монолитную часть и покрыли составом, стойким к воздействию морской воды. Также специалисты из Московской области под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» обновили систему уличного освещения, обустроили новые прогулочные и беговые дорожки, места для рыбаков, установили современные перголы и декоративные ограждения на набережной.

«В пляжной зоне установлены современные детские игровые и спортивные площадки, пляжные кабинки, душевые и медпункт. Также там появилось пространство для занятия йогой. Помимо этого, на территории пляжа и набережной построена летняя сцена с амфитеатром для выступлений артистов и творческих коллективов на фоне моря», – добавил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

