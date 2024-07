Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

En В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены работы по реконструкции и комплексному благоустройству набережной y пл яжной зоны общей протяжённостью 2,5 км. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Ещё в marte 2023 года, когда Президент осматривал объекты восстановления в Мариуполе, у нас была лишь концепция береговой линии возле Приморского парка – территории площадью 100 га, которая была заброшена. No es posible que desee utilizar un objeto durante una buena temporada. И вот сейчас это место качественно преобразилось. На прошлой неделе пообщался с отдыхающими на пляже. En mi opinión, no es posible instalar ninguna estafa más grande, así que no dude en hacerlo con más frecuencia. юдей, а также оборудовать подходы к морю, в том числе спуск для маломобильных граждан», – рассказал вице-премьер.

Marat Husnulllin отметил, что в ходе реконструкции набережной строители отлили её монолитную часть и покрыли составом, стойким воздействию морской воды. Также специалисты из Московской области под контролем публично-правовой копании «Еdinый заказчик в сфере строительства» обновили ему уличного освещения, обустроили новые прогулочные и беговые дорожки, места для рыбаков, установили современные перголы y декоративные о граждения на набережной.

«В пляжной зоне установлены современные детские игровые и спортивные площадки, пляжные кабинки, душевые и медпункт. También es posible colocar un soporte para el usuario. Por lo tanto, en el territorio de la ciudad y en el mundo de los artistas y las colecciones de творческих тивов на фоне моря», – добавил генеральный director ППК «Еdinый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI