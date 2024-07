Команда «Роснефти» победила на соревнованиях по триатлону в Екатеринбурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Команда «Роснефть Триатлон» победила в корпоративном командном зачете на соревнованиях по триатлону IRONSTAR 113, которые состоялись в Екатеринбурге.

Поддержка здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

В соревнованиях IRONSTAR 113 приняли участие спортсмены со всей России. Для них прошли триатлонные гонки на дистанции 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км), на дистанции Sprint (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км), а также заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Спортсмены «Роснефть Триатлон» на соревнованиях в Екатеринбурге продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплоченность и волю к победе, одержав победу в трех категориях командного зачета.

На «полужелезной» дистанции 113 км в своей возрастной категории победу одержала Кристина Эрикссен, Александр Осипенко и Ерлан Каскеев – заняли вторые места. Благодаря результатам всех участников команды, «Роснефть Триатлон» стала самой быстрой среди корпоративных команд на дистанции 113 км.

Участники команды также показали высокие результаты в соревнованиях SPRINT: Анна Галлямова заняла II место, Ирина Дащенко – III место. Таким образом, по итогам этапа в Екатеринбурге «Роснефть Триатлон» выиграла корпоративный зачет и Золотую лигу клубного рейтинга ALL STARS.

Соперниками «Роснефть Триатлон» на соревнованиях в Екатеринбурге стали профессиональные спортсмены, а также корпоративные команды, представлявшие крупнейшие предприятия России.

Справка: Команда «Роснефти» выступает на соревнованиях по триатлону с 2015 года и объединяет более 200 спортсменов Компании. За время выступлений триатлонная команда «Роснефти» удостаивалась звания «Самая успешная корпоративная команда» в годовом рейтинге триатлетов по версии организатора международных стартов IRONSTAR, занимала первые места в корпоративных командных зачетах на соревнованиях по триатлону серии IRONSTAR.

