Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Международные библиотечные системы обновили позиции, занимаемые научными журналами в рейтингах Web of Science и Scopus, по итогам 2022-2023 г.г. В новой версии рейтинга переводная международная версия «Russian Geology and Geophysics», издание которой в последние годы осуществляет Новосибирский государственный университет, повысила свой импакт-фактор. Важно отметить, что этот рост происходит в условиях существенного снижения числа публикаций российских авторов в мировой научной периодике в связи с международной обстановкой.

Необходимо также отметить, что в то время, когда большинство отечественных журналов, в том числе геологического профиля, из-за кризиса в издательской системе испытывали вынужденные перебои по срокам публикации текущих номеров 2024 года, журнал «Геология и геофизика» в обеих версиях (на русском и английском языках) продолжал издаваться без сбоев и задержек.

Добиться такой стабильности помогли как планомерная работа редакции и поддержка со стороны НГУ, так и размещение российской электронной версии журнала в научной электронной библиотекой eLibrary, а переводной — на специализированной платформе GeоScienceWorld в одном ряду с такими известными журналами, как Geology, American Mineralogist, Geophysics, Lithosphere и другие.

— Более того, сегодня наш журнал является единственным среди российских изданий, который предоставляет возможность полноценной онлайн-публикации до включения статьи в номер. Все прошедшие рецензирование и утвержденные редакционной коллегией к публикации статьи в течение нескольких дней размещаются в специальном разделе («Online First») и доступны для чтения в полнотекстовом виде, — подчеркнул ответственный секретарь журнала, чл.-корр. РАН, профессор кафедры общей и региональной геологии Геолого-геофизического факультета НГУ Дмитрий Метелкин.

Необходимо напомнить, что сегодня, из-за ограничений, введенных многими зарубежными научными изданиями, заметно снизилось общее число статей за авторством российских ученых. Это вызвало обсуждение вопроса смены подходов в оценке расчета публикационной результативности научных организаций в сторону повышения роли отечественных научных журналов. В частности, об этом говорится в одном из поручений, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам участия в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук.

— Мы призываем к более тесному и активному сотрудничеству специалистов всех геологических специальностей, поскольку тематика журнала затрагивает практически все научные направления в области наук о Земле. Именно ваш труд создает основу каждого нового выпуска журнала и определяет его научное лицо. Нашими совместными усилиями мы стремимся сделать журнал самого высокого качества, обеспечивать быструю редакторскую подготовку принятых к публикации материалов, организовывать упрощенный доступ к ним и максимально широкий охват потенциальной читательской аудитории как в России, так и за рубежом, — отметил в связи с этим Дмитрий Метелкин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI