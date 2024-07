Вышка на VK Fest: синий трактор и распознавание эмоций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

13 и 14 июля в «Лужниках» состоялся ежегодный масштабный фестиваль от «ВКонтакте», в котором уже по традиции приняла участие и Высшая школа экономики. Гостей университетского шатра ожидали эксперимент по распознаванию эмоций, викторина, посвященная искусственному интеллекту, тест на подходящую IT-профессию, детектор улыбок, VR-игра, а также синий трактор с оросителем полезных культур. Изучая переживания На протяжении двух дней атмосфера в шатре была наполнена положительными эмоциями, распознать которые для Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ не составляет труда: его сотрудниками было создано программное обеспечение FaceReader, способное анализировать выражения лица и объективно оценивать человеческие переживания.

Как сегодня развиваются такие технологии и как их можно использовать, сотрудники центра демонстрировали гостям фестиваля. «Мы используем их для исследовательских целей, — рассказала Анна Шепеленко, младший научный сотрудник центра. — Например, определяем, как эмоция связана с благотворительным поведением: показываем разные ролики нашим испытуемым на данную тему и видим по их мимике, как они эмоционируют. Есть разные обстоятельства, разные типы поведения, которые связаны с нашими эмоциями. Когда мы используем такие технологии аффективных вычислений, мы можем выявить связь наших эмоциональных состояний с нашим поведением». На VK Fest гости могли посоревноваться с FaceReader, кто точнее определит человеческие эмоции, и получить за это призы. «Также мы предлагаем поиграть в пантомиму и показать разные ситуации с помощью эмоций», — добавила Анна Шепеленко. «Никаких улыбок» Если в одном уголке шатра Вышки предлагали активно демонстрировать переживания, то в другом действовало правило «никаких улыбок», за соблюдением которого пристально следил детектор.

«Изначально проект был создан для съемок интернет-шоу Medium Quality Production, в каждом выпуске которого принимают участие 10 человек, и по условиям им нельзя ни смеяться, ни даже улыбаться. Мы разработали нейросеть, которая анализирует видеофиксацию с нескольких камер, и если кто-то улыбается, то его сразу показывают крупным планом», — рассказал о проекте Михаил Моисеев, руководитель направления автоматизации Мастерской видеотехнологий МИЭМ НИУ ВШЭ. Путь в науку На фестивале был представлен проект «Я пошел в науку» Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, реализуемый совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Александра Долгоаршинная, младший научный сотрудник центра, — часть его контентмейкерской команды.

«Это научно-популярный развлекательный контент, который направлен на популяризацию жизни ученого и привлечение молодых людей в научные исследования», — объяснила она. «Урожай и точка» Еще одним необычным стендом для гостей фестиваля стал брендированный синий трактор с оросителем полезных культур, созданный в рамках студенческого стартапа «Урожай и точка».

Несколько лет назад Элир Набиев, учащийся 3-го курса ОП «Управление бизнесом» ВШБ НИУ ВШЭ, на лето уехал домой в Киргизию, где увидел, как трудно фермерам бороться с сорняками. «Существует такая специализированная сельхозтехника, как опрыскиватели. В них используется много разных жидкостей, в том числе против сорной растительности», — говорит студент. Проблема заключается в том, что вся химия попадает в том числе и на урожай. «Суть моего проекта заключается в том, что на штангу опрыскивателя устанавливаются камеры и компьютеры. В ходе движения система автоматически в режиме онлайн определяет сорное растение и дает команду включить нужную форсунку», — поясняет Элир Набиев. Стартап уже получил признание у профессионалов и включен в Перечень стратегически важных направлений указом президента РФ, выиграл грант «СТАРТ-ЦТ-1» на сумму 4 миллиона рублей, а также был представлен на международной конференции AIM Congress 2024 в Абу-Даби. Игра в виртуальной реальности

Не менее популярной локацией в шатре Вышки оказалась VR-игра. «Человек активно сражается с противником, выполняет различные задания и побеждает босса. Все это, естественно, происходит в виртуальной реальности при максимальном погружении, поделился Никита Кузнецов, студент 1-го курса магистратуры ОП «Дизайн», профиль «Системный гейм-дизайн». В дальнейшем ребята планируют расширять игру, создавая уровни и придумывая новых противников, и запустить ее на игровых платформах. Гости шатра ВШЭ поделились впечатлениями с новостной службой портала «Вышка.Главное». Елизавета Марьина

— На VK Fest я впервые, пришла с подругой, которая уже была тут ранее, ей понравилось, и в этот раз она предложила составить ей компанию. В вышкинском шатре я поучаствовала в конкурсе, где нужно не засмеяться при просмотре мемов. Моей подруге это не удалось, а у меня получилось. Выиграла наклейки с лого НИУ ВШЭ, очень милые! Диана Кошелева

— Настрой сегодня нормальный, на таком фестивале я в первый раз. На стенде НИУ ВШЭ мы угадывали эмоции, которые показывает человек без слов. И у нас это получилось, я выиграла футболку, чему очень рада. Анастасия Липина

— Я приехала на VK Fest из Тулы. В шатре НИУ ВШЭ приняла участие в конкурсе и смогла выиграть. Атмосфера здесь шикарная, мне все очень нравится, много позитивных людей, погода нас не подвела, и настроение прекрасное.

