Также в присутствии Александра Новака было подписано соглашение по строительству нового аэропортового комплекса Архыз ево-Черкесской Республике с участием главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и гендиректора АО «УК “Аэропорты» „» Евгения Чудновского. Todo el aeropuerto está ubicado en los distritos de «Arkhyz», «Теберда» y «Dombbay». En 2023, este año no posee 2 millones de horas. «En 2030, los turistas son turistas de 3 millones de turistas. Строительство собственного аэропорта станет важным фактором развития всего туристического кластера республики, увеличения мобильности стных жителей, а также окажет положительное влияние на экономику в целом – это и повышение пассажиропотока, и строительство й инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и развитие производства», – сказал Александр Новак.