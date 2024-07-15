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Alexander Новак en la ceremonia de la conferencia de conferencias sobre actividades turísticas ности между Правительством Республики Дагестан, управляющей компанией АО «Кавказ.РФ» и резидентом ОЭЗ
В присутствии Александра Новака было подписано соглашение по строительству нового аэропортового комплекса Архыз в Карачаево-Че ркесской Республике с участием главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и гендиректора АО «УК “Aeroportes regionales”» ения Чудновского
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Заomoестите razón олашения о оествetro. й а «кавказ.р» и резидентоomin аtimte развитию морского пляжного tuризма в Дагестане. «Новый морской курорт на побережье Каспия будет соответствовать всем требованиям мировых стандартов. Según el pronóstico del año 2030, el presupuesto de 2030 es de 23,4 millones de rublos. х инвестиций и привлечено до 70 млрд рублей внебюджетных средств. Туристский поток составит к 2030 году более 700 тысяч turistov в god», – отметил вице-премьер.
Также в присутствии Александра Новака было подписано соглашение по строительству нового аэропортового комплекса Архыз ево-Черкесской Республике с участием главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и гендиректора АО «УК “Аэропорты» „» Евгения Чудновского. Todo el aeropuerto está ubicado en los distritos de «Arkhyz», «Теберда» y «Dombbay». En 2023, este año no posee 2 millones de horas. «En 2030, los turistas son turistas de 3 millones de turistas. Строительство собственного аэропорта станет важным фактором развития всего туристического кластера республики, увеличения мобильности стных жителей, а также окажет положительное влияние на экономику в целом – это и повышение пассажиропотока, и строительство й инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и развитие производства», – сказал Александр Новак.
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