Александр Новак встретился с молодёжью на Кавказском инвестиционном форуме

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в открытии «Лаборатории медиа» на площадке Кавказского инвестиционного форума, а также встретился со студентами и молодыми специалистами Северо-Кавказского федерального округа.

Цель площадки «Лаборатория медиа» – диалог и обмен опытом между экспертами медиаотрасли и студентами-медийщиками, а также создание фундамента для успешной карьерной траектории в будущем.

Вице-премьер ответил на вопросы участников об образовании, развитии карьеры, взаимодействии университетов и бизнеса, а также о личном опыте становления как управленца. Он рассказал о востребованности молодых кадров в области энергетики. «Отраслевые предприятия активно работают с высшими, средними профессиональными учебными заведениями и даже со школами для подбора кадров. Сегодня конкуренция за активных, умеющих обучаться будущих специалистов велика. 70% выпускников устраивается по направлению целевого набора. В энергетике сейчас трудится около 2,7 миллиона человек. Ежегодная потребность в новых специалистах составляет не менее 200–300 тысяч человек», – сказал Александр Новак. Среди других перспективных профессий он назвал специальности, связанные с внедрением цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехники и т. д.

