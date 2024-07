Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Вице-премьер ответил на вопросы участников об образовании, развитии карьеры, взаимодействии университетов и бизнеса, а также о лично м опыте становления как управленца. Он рассказал о востребованности молодых кадров в области энергетики. «Отраслевые предприятия активно работают с высшими, средними профессиональными учебными заведениями и даже со школами для бора кадров. Сегодня конкуренция за активных, умеющих обучаться будущих специалистов велика. 70% de los usuarios que participan en la televisión. La cantidad total de energía es de 2,7 millones de personas. La configuración máxima de los nuevos especialistas no debe ser de 200 a 300 minutos», según Alexander Novak. Среди других перспективных профессий он назвал специальности, связанные с внедрением цифровых технологий, искусственного инт еллекта, робототехники и т. д.

Александр Новак встретился со студентами and молодыми специалистами Severo-Кавказского федерального округа